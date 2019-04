Sejler-tragedie: Far og børn fundet døde

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En far, hans datter og hans søn er fundet døde, efter at de søndag morgen sejlede ud i en båd fra havnen i Frederiksværk.

Det bekræfter Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

Politiet har for kort tid siden overbragt den ubærlige besked til børnenes mor og mandens hustru.

- Det er en mor, der har mistet sin datter og søn og mand. Der er blevet tilknyttet psykologhjælp og krisehjælp til hende, siger Henrik Alstrup, vagtchef ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Den 42-årige mand, datteren på 11 år og hendes storebror på 13 år sejlede søndag morgen omkring klokken 8.20 ud på en hyggetur. Siden har ingen hørt fra dem, og da de ikke vendte hjem, slog familien alarm.

Helikopter fandt børn

Den nu afdøde far blev fundet død i strandkanten ved Nakke, der ligger mellem Nykøbing Sjælland og Rørvig i Nordsjælland ud til Isefjorden. Børnene blev ifølge politiet fundet ikke langt derfra.

Det var medarbejdere fra Midt- og Vestsjællands Politi, der fandt den druknede far, mens helikoptere fandt hans børn.

Man har også fundet den båd, de søndag morgen sejlede ud i. Den lille båd med påhængsmotor blev fundet i Lynæs Havn.

Nordsjællands Politi betegner dødsfaldene som en tragisk ulykke, men kan i skrivende stund ikke oplyse, hvad man mener, der er sket.

Tidligere meldte myndigheden ud, at man arbejdede ud fra en teori om, at de kan have fået motorstop mellem Rørvig og Hundested, hvor der søndag var en meget kraftig, nordgående strøm. Politiet vil ikke uddybe, hvorvidt man har droppet den teori efter fundet af båden.

Der skal nu foretages ligsyn af de tre afdøde.

- Sagen bliver så overgivet til efterforskning, og der bliver arbejdet videre med den i morgen tidlig, siger Henrik Alstrup.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Far og hans to børn er fundet døde, efter at de søndag morgen sejlede ud fra Frederiksværk Havn. Båden er fundet i Nakke Havn. Båden på billedet er ikke den forulykkede. Foto: Mathias Øgendal

Faderen havde ikke fortalt nogen, hvor han og børnene agtede at sejle hen, og det gjorde ikke den storstilede og ulykkeligvis forgæves redningsaktion nemmere.

Politi og redningsmandskab har siden søndag ledt efter far og børn med både, helikoptere og dykkere i Roskilde Fjord - både syd og nord for Frederiksværk.

Eftersøgningen af den lille familie har blandt andet baseret sig på meldinger fra skibe og både på vandet. De har meldt ind, hvor faderen og børnene ikke er set, så man har kunnet indskrænke søgeområdet.

Der har mandag været redningshelikoptere og redningsbåde i området, hvor frygten for, hvad der var overgået den lille familie, nu er blevet til virkelighed.