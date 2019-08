Seks ældre anholdt: Dyrkede sex i offentlig skov

Politiet i Fairfield Connecticut har arresteret seks ældre mennesker, heriblandt et par i 80'erne, efter at de fik et tip om 'højlydt seksuel adfærd' i Grace Richardson Open Space.

Det skriver Connecticut Post.

Ifølge politiet modtog de utroligt mange klager fra parken.

De tog efterfølgende ned i parken og anholdt de seks involverede i den seksuelle adfærd.

De blev alle efterfølgende løsladt, fordi de lovede at dukke op i retten.

Parken er blevet kendt som et 'mødested' for folk, der gerne vil dyrke sex i det fri. Den er at finde på en hjemmeside, der er dedikeret til at opliste steder, hvor man kan være sammen i offentligheden.

Kaptajn Robert Kalamaras har udtalt, at man gerne vil værne om alle offentlige steder i byen. Derfor gør politiet nu også noget ekstra ud af at tjekke alle de steder, der er blevet beskrevet på hjemmesiden,

En af de anholdte har tidligere været i problemer med loven for den samme forbrydelse.

Her blev han anholdt for at gå nøgen rundt i en park, men på daværende tidspunkt fortalte manden, at han var nøgen af 'medicinske årsager'.