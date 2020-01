Seks døde: Bil kørte turister ned

Seks turister døde på stedet, efter en bil kørte ind i en større tysk gruppe i Luttach i Ahrntal-dalen i det nordlige Italien.

Det skriver Mirror.

En talsmand for politiet i Bolzano oplyser, at der formentlig er tale om personer fra Tyskland, men ofrene er endnu ikke blevet endeligt identificeret.

Der er angiveligt tale om en gruppe unge under 25 år, skriver Rainews. Yderligere forklarer den italienske nyhedstjeneste, at den unge gruppe blev sat af af en bus, hvor de ville krydse gaden for at komme til deres hotel, da de blev ramt af en bil natten til søndag.

I alt blev 17 mennesker kørt ned af bilen med fuld styrke, hvoraf seks mistede livet. 11 andre blev såret og er nu bragt til hospitaler i Sydtyrol og Innbruck.

En kvinde er blevet fløjet til et hospital i Østrig, skriver Mirror.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa havde chaufføren af bilen alkohol i blodet. Chaufføren er angiveligt en 28-årig lokal mand.

Politiet er nu i gang med at undersøge, hvordan ulykken skete. Det tyske udenrigsministerium har afvist at kommentere. Der vil være et pressemøde senere søndag.

Ekstra Bladet følger sagen...