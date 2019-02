Seks mænd får 67 års fængsel for 18.000 ecstasypiller

Kilovis amfetamin, flere tusinde ecstasypiller og krypterede samtaler.

Det er nogle af de beviser, der onsdag fik Retten i Kolding til at idømme seks mænd sammenlagt 67 års fængsel.

Blandt de dømte er fem danske mænd mellem 20 og 32 år. Men også en 35-årig polsk statsborger, som har boet i Danmark i mange år, er dømt i sagen.

Ifølge politiet er sagens bagmand en 28-årig mand. Han har fået 14 års fængsel for i alt 35 kilo amfetamin, 18.000 ecstasypiller og 502 gram kokain.

Derudover er fire mænd idømt 12 års fængsel hver for blandt andet at opbevare og ompakke stofferne. Den 35-årige polak har fået fem års fængsel for at have modtaget fem kilo amfetamin.

Det var et anonymt tip og en anmeldelse om spirituskørsel, der ledte politiet på sporet af mændene.

Ved en ransagning i en campingvogn på Brande Campingplads natten mellem den 19. og 20. november 2017 fandt politiet for eksempel 7,5 kilo amfetamin og 8160 ecstasypiller.

Alle seks mænd har nægtet sig helt eller delvist skyldige i anklagerne.

Men det er ikke kun narko, som det er lykkedes politiet at få fingre i, at mændene er dømt for.

Også billeder af narkotika og flere krypterede samtaler viste ifølge anklageren, at der var tale om en større mængde stoffer end det beslaglagte.

- Der er rejst tiltale for mere, end vi har beslaglagt og fundet. Den mængde, vi har rejst tiltale for yderligere, kan vi udlede af den korrespondance og de billeder, vi har fundet, siger Tanja Mikkelsen, der er anklager ved Sydøstjyllands Politi.

To mænd er tidligere dømt i en anden del af sagen. De har begge vidnet i retssagen mod de seks mænd.

De fire mænd, der er idømt 12 års fængsel, har anket dommen på stedet. Den 35-årige polske mand godtog de fem års fængsel.

Den 28-årige bagmand vil inden for 14 dage beslutte, om han vil anke dommen.