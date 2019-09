Seks omkommet i helikopterulykke i Norge

Seks mennesker er omkommet, efter at en helikopter tidligt på aftenen lørdag styrtede ned uden for byen Alta i det nordlige Norge. Det oplyser politiet i Finnmark politidistrikt ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

Ifølge det norske medie VG er der tale om helikopterens pilot og fem passagerer.

Ulykken skete i forbindelse musikfestivalen Høstsprell, hvor deltagerne kunne købe en flyvetur over festivalområdet for 500 norske kroner per person.

Efter ulykken blev musikfestivalen aflyst.

– Aftenens koncerter er aflyst på grund af helikopterulykken. Det, som er sket, er dybt tragisk, og vi er alle i chok.

- Festivalledelsen har nu fokus på at tage hånd om vores gæster og andre involverede her på festivalen på den bedst mulige måde. Festivalledelsens tanker går til de pårørende, hedder det således på festivalens Facebook-side.

Foto: Vilde øines Pedersen/Ritzau Scanpix

Flere vidner på en nærliggende golfbane så ulykken ske. Gørill Føleide var sammen med sin mand og tre venner ude og spille golf, da ulykken skete.

– Den (helikopteren. red.) begyndte at brænde. Vi blev klar over, at vi havde været vidne til noget, som vi ikke havde lyst til at se. Det var forfærdeligt, siger Føleide til det norske medie NRK.

Politiet og havarikommissionen er søndag morgen gået i gang med at få opklaret, hvad der fik helikopteren, en Airbus-helikopter fra selskabet Helitrans, til at styrte ned.

– Kriminalteknikere fra politiet vil sammen med folk fra havarikommissionen tage op til stedet, hvor helikopteren ligger, siger operationsleder Leo Johansen fra Finnmark politidistrikt til nyhedsbureauet NTB søndag morgen.