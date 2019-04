Seks personer dræbt i flystyrt

Et lille passagerfly er styrtet ned i et hus i Chile

Piloten og alle fem passagerer mistede livet, at da et lille fly tirsdag styrtede ned i Chile.

Flystyrtet skete i Puerto Montt, der ligger cirka 1000 kilometer fra Chiles hovedstad, Santiago.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Flyet styrtede, kort efter at det var lettet fra La Paloma-lufthavnen.

Borgmesteren i Puerto Montt fortæller ifølge AP, at flyets benzintanke var helt fyldt, fordi det lige var landet.

Da det ramte jorden, ramte den bagerste del af flyet et hus. Huset brød i brand, så brandmænd måtte rykke ud for at sikre, at ilden ikke bredte sig til de nærliggende huse.

Overlevede mirakuløst: Styrter efter vovet flystunt