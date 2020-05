Seks personer tiltalt for 680 bedragerier mod ældre

Seks mænd er i dag blevet tiltalt for systematisk at begå databedrageri, hvor de franarrede ældre 11 mio. kr.

En meget stor sag om databedrageri kan være opklaret.

Bedragerierne er ifølge politiet foregået ved, at de tiltalte har ringet til ældre borgere og har overtalt dem til at oplyse blandt andet personnumre og koder fra NemID-nøglekort. De foregav at være fra banken eller lignende.

Det lykkedes i 157 tilfælde de tiltalte at skaffe sig adgang til personernes netbank og overføre i alt knap 11 mio. kr. fra disse konti til andre konti, som de tiltalte havde rådighed over.

De tiltalte er fire danske statsborgere og to afghanske statsborgere i alderen fra 20 til 24 år.

Bedragerierne er foregået i perioden november 2018 til august 2019 og spænder over flere politikredse.

Sagen har været efterforsket af Særlig Efterforskning Øst (SEØ) siden juli 2019 på baggrund af en henvendelse fra Landsdækkende Center for IT-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK).

- Der er tale om en meget omfattende og alvorlig sag om databedrageri, som vi sjældent ser i denne størrelsesorden. Det er politiet og anklagemyndighedens opfattelse, at bedragerierne er foregået organiseret og systematisk over ti måneder, siger senioranklager Rasmus von Stamm i en pressemeddelelse.