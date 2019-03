Seks teenagere i frygtelig bilulykke: To døde

To teenage-drenge, der blev alvorligt sårede i forbindelse med en bilulykke nord for byen Lincoln i England er døde af deres livstruende kvæstelser.

Den kun 14-årige dreng samt en 17-årig dreng var passagerer i en Vauxhall Astra, der kørte ud over siden på en landevej på Health Lane ved Welton Cliff mandag aften kl. ca. 20.00.

En anden 17-årig dreng er alvorligt såret i forbindelse med ulykken, mens yderligere tre andre slap med lettere skader. I bilen sad i alt seks teeagere.

Det skriver flere medier heriblandt BBC og The Lincolnite

Politiet har endnu ikke oplyst, hvordan og hvorfor den forfærdelige ulykke skete. Men de opfordrer eventuelle vidner, der har set bilen på landevejen om at give deres oplysninger til politiet.

Ind til videre er der kun en af de døde teenagere, der er blevet navngivet som Joby John. En familieven ved navn Tom Washington har startet en pengeindsamling på hjemmesiden GoFundMe for at skaffe penge til begravelses omkostningerne. Vennen skriver således:

'Joby var involveret i en trafikulykke, hvor han ulykkeligvis døde. Hans tætte familie og venner er i chok over, at Joby i en så ung alder er kommet op i himlen. Joby var i den grad en karakter, som alle kendte. Han plejede at være anderledes i forhold til alle andre og bare lave de ting, som han havde lyst til at opnå. Joby vil være savnet af rigtig mange. Han er væk, men bliver aldrig glemt.'