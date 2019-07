Seksårig død: Ramt af sin fars golfbold

Pigen elskede at tage med ud for at se sin far spille golf - men så skete det tragiske uheld

En familie i byen Orem i den amerikanske stat Utah er netop nu i dyb sorg, efter at den kun seksårige Aria Hill døde tirsdag, efter at hun var blevet ramt i hovedet af en vildfaren golfbold, som hendes far selv havde slået afsted.

Måske den mest uheldige og tragiske ulykke, man overhovedet kan forestille sig.

Den lille Aria sad og hyggede sig i en golfbil ca. 20 meter fra det sted, hvor hendes far Kellen Hill slog sin golfbold afsted fra sin tee. Han ramte dog bolden yderst uheldigt, så den vildfarne golfbold med stor fart ramte hans egen datter i nakken.

En ambulance blev hurtigt sendt ud til golfbanen 'Sleepy Ridge Golf Course', hvor den hårdtsårede lille pige blev kørt til det nærmeste hospital. Men her døde hun senere på grund af sin voldsomme skade i hovedet.

Det skriver flere medier heriblandt Independent , KUTV2 og ABC4 News

(artiklen fortsætter under billedet)

Arias mor Talysa Hill mindes sin seksårige nu afdøde datter med dette billede, som hun har lagt ud på sin Facebook. (Foto: Privatfoto)

Med Arias dødsfald er familien Hill nu gået fra fem til fire. Ægteparret Kellen og Talysa Hill har nemlig også to tvillinge-sønner, der er tre år gamle.

Arias onkel, David Smith har til de lokale tv-stationer sagt følgende om ulykken.

'Det er en fuldstændig nærmest umulig ulykke. Man vil ikke kunne gentage den, selv om om man forsøgte at gøre det bevidst. Min niece befandt sig simpelthen på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt', fortæller David Smith.

Til mediet KSL forklarer han også, at den lille Aria og hendes far elskede at tage på golfbanen sammen:

- Arias far, Kellen, kaldte altid Aria for sin lille golf-ven. Hun elskede at tage med sin far på golfbanen. Det var en af de ting, de gjorde sammen meget ofte. Det var virkelig vigtigt for dem, fortæller David Smith.

David Smith har i øvrigt også startet en indsamling på GoFundMe, der skal dække bisættelsen samt andre udgifter i forbindelse med det tragiske dødsfald. Her udtaler Arias mor Talysa Hill blandt andet følgende:

'Vi er så taknemmlige for al den kærlighed og støtte, vi har fået i denne svære tid. Aria var den frækkeste pige i verden. Hun var kreativ, unik, en spilopmager. Og hun var så fuld af kærlighed overfor alle, hun kom i kontakt med. Der er et stort hul i vores hjerter', forklarer Talysa og tilføjer:

'Aria var også en fantastisk storesøster til sine små yngre brødre. Hun var en vidunderlig ven til sine kusiner og naboer, og hun havde altid et smil på læben, der signalerede, at hun var ude på noget sjovt. Hun kunne bringe smil og glæde til verden samt tårer af glæde til dine øjne'..

Aria vil i morgen blive bisat i lokalområdet i byen Orem.

Herunder kan du se et billede af familien Hill, som Arias far har lagt ud som profil-billede på sin Facebook for at mindes sin datter.