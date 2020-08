Det var en seksårig dreng, der natten til mandag omkom i en villabrand i Hjarup ved Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kolding Kommune oplyser til mediet, at barnet skulle have haft første skoledag mandag på Skanderup-Hjarup Forbundsskole, som mandag eftermiddag har flaget på halv for at markere dødsfaldet.

Opdateres ...