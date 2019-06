Seksårig dreng skudt med luftgevær

En dreng på kun seks år blev i weekenden skudt i benet med et luftgevær. Politiet arbejder stadig på at finde ud af, hvad der helt præcist skete

En seksårig dreng blev sent lørdag aften kørt på hospitalet i store smerter. Kort forinden var han blevet ramt af et skud fra et luftgevær i en lejlighed i Fjerritslev.

Det skriver Nordjyske.

Drengen var på besøg hos sin underbo, da episoden fandt sted. Efterfølgende blev han kørt på hospitalet, hvor han skulle opereres, fordi haglet havde sat sig så dybt ind i drengens ben.

Han er stadig indlagt på Thisted Sygehus, mens politiet undersøger sagen. De har talt med personerne, der var til stede, men er ikke blevet meget klogere.

- Men vi har ikke fundet noget våben, og det er heller ikke klart, om der er en gerningsmand, og hvem det eventuelt er, siger Frank Olsen til Nordjyske.

Drengen skal afhøres, når han er kommet sig over chokket, og så kan det være, at politiet bliver klogere.