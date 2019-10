Seksårig fundet efter efterlysning

Den lille dreng er autist, og politiet bad om offentlighedens hjælp til at finde ham

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Kristoffer på seks år er lykkeligvis fundet i god behold, efter at Københavns Politi lørdag eftermiddag bad om offentlighedens hjælp til at finde drengen.

Han forsvandt i svømmehalskvarteret på Frederiksberg, hvorpå myndigheden kort efter blev alarmeret og udsendte en efterlysning ledsaget af et billede af den lyshårede knægt, som er autist og har sproglige vanskeligheder.

Før meddelelsen om, at drengen var lokaliseret, nåede flere borgere at kontakte politiet via 114.

Omkring klokken 13.55 fik politiet blandt andet besked om, at han var blevet set ved Frederiksberg Centret, som ligger en spytklat fra Frederiksberg Svømmehal.

En halv time senere var han dog nået et godt stykke væk, og den centrale vagtleder Michael Andersen udbrød lettet i telefonen til Ekstra Bladet, at drengen nu var fundet.

Hvordan han er nået til Vanløse Station er ikke afklaret, men ifølge vagtlederen er den mest nærliggende forklaring, at han har været ude at køre med metro.

Drengens forældre har siden sønnens forsvinden været i løbende kontakt med politiet, som i skrivende stund ikke kan oplyse, hvordan Kristoffer blev væk.