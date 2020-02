Seksårig pige var forsvundet: Nu er hun fundet død

En seksårig pige, der forsvandt fra sit hjem tidligere i denne uge, er torsdag morgen blevet fundet død.

Faye Swetlik blev sidst set i færd med at lege i forhaven foran sin families hus efter at være kommet hjem fra skole mandag eftermiddag lokal tid. Kort efter blev hun meldt savnet.

Det skriver blandt andre NBC og CNN.

- Det er med stor sorg, at vi melder, at vi har fundet liget, som retsmedicineren har identificeret som Faye Marie Swetlik, siger Byron Snellgrove, politiinspektør hos Cayce Department of Public Safety til den fremmødte presse, og fortsætter:

- Vi efterforsker nu denne sag som et drab.

På pressemødet fortalte politiet også, at man i nærheden af pigens lig har fundet en død mand.

Crime scene tape covers the wooded area near the Churchill Heights neighborhood, this after the bodies of Faye Swetlik and an unidentified male were found. @wis10 pic.twitter.com/9uzSFoIXJW — Drew Aunkst WIS (@NewsDrewWIS) February 13, 2020

Politiinspektøren ønsker ikke at kommentere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de to lig.

- Den efterforskning er først lige begyndt, siger Byron Snellgrove ifølge NBC.

I en pressemeddelelse skriver The Cayce Department of Public Safety, at man nu arbejder tæt sammen med retsmedicinerne på at gennemgå en 'stor mængde fysiske beviser'.

Kun få timer efter politiets udmelding om det tragiske fund af den Faye Swetlik, har hendes sørgende bedstemor, Ruth Collins, delt en hjerteskærende video af den seksårige pige, hvor hun synger 'You Are My Sunshine'. Det skriver Daily Mail, der også har delt videoen i deres artikel.