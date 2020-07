Seksårig redder lillesøster fra bidsk hund

Da en aggressiv schæferhund spurtede mod seksårige Bridger Walker og hans lillesøster, vidste Bridger Walker fra Wyoming i USA, at der kun var én ting at gøre:

Han stillede sig foran sin fireårige lillesøster og beskyttede hende med sin krop.

- Hvis nogen skulle dø, tænkte jeg, at det skulle være mig, siger Bridger Walker ifølge flere udenlandske medier, herunder CNN, om hændelsen, der fandt sted torsdag i sidste uge.

Hunden bed sig fast i den lille drengs kind og efterlod ham med en skade så voldsom, at det krævede to timer på operationsbordet og 90 sting at sy sammen den igen.

Som følge af angrebet måtte Bridger Walker undergå en to timer lang operation. Foto: Jam Press

Jeg er ikke en Avenger, men ...

Historien om Bridger Walker er gået viralt, efter drengens tante søndag delte et billede af søskendeparret på Instagram, hvor hun beskriver hændelsen og retter henvendelse til Marvels superheltegruppe 'The Avengers'.

'Jeg ved, det er et 'long shot', men jeg forsøger at nå ud til Avengers og andre helte, så de kan lære om den seneste nye tilføjelse til deres gruppe,' skriver tanten Nikki Walker.

Det har fået flere kendte til at reagere på historien, blandt andet skuespilleren Anne Hathaway, som på Instagram har lagt billeder ud af Bridger og hans søster, hvor hun kalder ham en superhelt.

Også flere skuespillere, herunder Mark Ruffalo, Tom Holland og Hugh Jackman, som alle har spillet superhelte i diverse Hollywood-film, har ifølge CNN taget kontakt til familien.

Seksårige Bridger Walker har det efter omstændighederne godt, melder hans familie.