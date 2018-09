Selvmords-læger risikerer fængsel

- At hjælpe et uhelbredeligt sygt menneske med at dø er ikke et lægeligt anliggende, men et spørgsmål om almen menneskelighed, siger tidligere overlæge, Svend Lings, på førstedagen i retssagen mod ham om ulovlig dødshjælp.

Sammen med en 83-årig kollega, tidligere psykiater Frits Schjøtt, er han ved retten i Svendborg tiltalt for to tilfælde af aktiv dødshjælp.

I det ene tilfælde overlevede personen, men i det andet døde patienten efter at have indtaget en cocktail af sløvende medikamenter og derefter tage en plasticpose over hovedet og en elastik om halsen.

Risikerer tre års fængsel

Begge læger risikerer fængsel i op til tre år for deres gerninger. Men ingen af dem fortryder, og på den måde er det juridisk set en meget klar sag.

Svend Lings er landskendt for sine holdninger og handlinger i forbindelse med såkaldte medlidenhedsdrab. Han har aldrig lagt skjul på, at han ofte har hjulpet svært syge det sidste stykke vej mod døden.

Ønsker loven ændret

Sagen i Svendborg er den første af sin slags, hvor der er rejst tiltale mod en læge for at overtræde straffelovens paragraf om medvirken til selvmord.

- Vi er nødt til at få en anden og tidssvarende lovgivning. Det er jo ikke forbudt at tage sit eget liv, men det er strafbart at hjælpe en, som brændende ønsker at dø, at hjælpe vedkommende, lød det fra Svend Lings.