Selvmordslæge får betinget fængsel i Højesteret

Højesteret har mandag stadfæstet en dom på 60 dages betinget fængsel til lægen Svend Lings. Han er dømt for at medvirke til to selvmord og et selvmordsforsøg.

Svend Lings havde undtagelsesvist fået lov til at anke sagen til Højesteret, som skulle vurdere, hvorvidt landsretten havde haft ordentlig styr på de juridiske detaljer, som indgik i sagen.

En betinget dom betyder, at han ikke skal ind og afsone. Men begår han en lignende form for kriminalitet igen, så ryger han i fængsel.

Den pensionerede læge Svend Lings siger til TV2 News, at han vil fortsætte med at rådgive patienter, der ønsker at begå selvmord.

Afslørede sig selv

Anklagemyndigheden tiltalte Svend Lings i tre forskellige sager.

I foråret 2017 blev Svend Lings tiltalt for at have udleveret en mængde Fenemal til en terminal lungesyg mand, vel vidende at lægemidlet skulle bruges til at begå selvmord med.

Det blev han, efter han havde medvirket i et program på Radio24syv. Her var han med i sin egenskab af medlem af foreningen Læger for aktiv Dødshjælp.

I programmet fortalte han, hvordan han havde hjulpet flere patienter med at dø. Det fik Styrelsen for Patientsikkerhed til at anmeldte ham på grund af hans udtalelser.

Plastikpose over hovedet

Han var også tiltalt for i august 2018 at have hjulpet en kvinde med at begå selvmord. Han anbefalede hende at supplere medicinen med en plastikpose over hovedet.

Svend Lings og psykiater Frits Schjøtt var tiltalt for i foråret 2017 i fælles forståelse at have udskrevet receptpligtig medicin til en mand, vel vidende at medicinen skulle bruges til at begå selvmord med. Det lykkedes ikke manden.

Efter at være blevet frifundet i det ene forhold i byretten, blev Lings i januar dømt for alle tre forhold i Østre Landsret. Og det er den dom, som han havde anket til Højesteret.

Lings' advokat, Hanne Rahbek, har under sagen anført, at begrebet "medvirken", når det gælder hjælp til selvmord, skal tolkes langt mere snævert end medvirkensbegrebet normalt skal i straffesager.

I dommen giver højesteretsdommerne advokaten medhold i, at begrebet skal forstås anderledes i selvmordssager. Men i den konkrete sag har der alligevel været tale om medvirken, lyder det i dommen.

I to af sagerne har Lings enten udskrevet medicin eller hjulpet med at få udskrevet medicin. Og det er medvirken til selvmord, mener de fem højesteretsdommere.

I den tredje sag rådgav Lings en ældre kvinde på mail om, hvordan hun skulle tage livet af sig selv.