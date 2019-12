'Selvmordslægen' bliver ekskluderet

Lægen Svend Lings, der i både by- og lands- og Højesteret er blevet dømt for at have hjulpet flere patienter med at dø, er blevet ekskluderet af Lægeforening.

Det er sket, efter at foreningens bestyrelse har indbragt sagen til voldgiftsretten, og der nu er faldet en afgørelse.

Det skriver Lægeforeningen i en pressemeddelelse.

- Det er godt, at voldgiftsretten har sat et endeligt punktum i denne sag. Som læger er det vores job at give behandling, lindring og omsorg, ikke medvirke til selvmord.

- Den adfærd, Svend Lings har udvist, er ikke forenelig med at være medlem af lægeforeningen, siger Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforening.

Voldgiftsretten lægger i sin afgørelse vægt på, at Svend Lings ved at udfærdige en vejledning i, hvordan patienter ved hjælp af receptpligtige lægemidler kunne begå selvmord, har handlet i strid med Lægeforeningens værdighedskrav.

Den pensionerede læge Svend Lings er blevet dømt for at have bistået to personer med at tage livet af sig selv og en tredje med at forsøge.

I september idømte Højesteret ham 60 dages betinget fængsel for sine handlinger.