'Send Assange til Sverige'

Omkring 70 britiske parlamentarikere kræver, at Wikileaks-stifteren, Julian Assange, bliver sendt til Sverige, hvis landet begærer ham udleveret.

Det skriver de i et åbent brev til den britiske indenrigsminister, Sajid Javid:

'Vi opfordrer dig til at stå sammen med ofrene for seksuelle overgreb og sikre, at sagen mod Assange nu kan undersøges ordentligt. Så kan den formelle efterforskning af anklagerne om voldtægt afsluttes, og der kan eventuelt rejses tiltale og ske rettergang', lyder det blandt andet i brevet, som Labour-politikeren Stella Creasy har delt på Twitter.

Julian Assange har de seneste knap 7 år opholdt sig på Ecuadors ambassade i London og var indtil torsdag politisk asyl. Den ophævede Ecuador, hvorpå britisk politi anholdt den 47-årige australier.

I sin tid gav ambassaden ham asyl, efter at svensk politi udstedte en international arrestordre, som britiske myndigheder agtede at efterkomme.

Julian Assange blev anholdt torsdag. Foto: Ritzau Scanpix

Den australske journalist var mistænkt for voldtægt og seksuelle overgreb i Sverige.

Journalisten havde været i Sverige i forbindelse med en række foredrag og blev efterfølgende anholdt in absentia og sigtet for voldtægt.

Siden frafaldt svenskerne sigtelserne og kravet om udlevering.

Efter anholdelsen har man dog genoptaget sagen. Det oplyste den svenske anklagemyndighed torsdag aften i en pressemeddelelse.

- Vi vil nu sætte os ind i sagen for at afgøre, hvordan vi går videre. Vi kan ikke love nogen tidsplan for, hvornår der træffes en beslutning, sagde Eva-Marie Persson fra anklagemyndigheden ifølge en pressemeddelelse.

Assange blev i november 2010 efterlyst af svensk politi mistænkt for at have forgrebet sig seksuelt på de to svenske kvinder tidligere på sommeren.

- Så længe sagen ikke er forældet, har min klient et håb om erstatning, sagde Elisabet Massi Fritz, som er advokat for en af kvinderne, ovenpå anholdelsen til nyhedsbureauet AFP.

USA bad torsdag om at få Julian Assange udleveret. Her er han anklaget for indbrud i en regeringscomputer og videreformidling af hemmelige oplysninger om USA's krige i Irak og Afghanistan.

Den anden kvinde, som Assange er mistænkt for at have forgrebet sig på, siger til Expressen, at Assange ikke bør udleveres til USA som det første.

- Jeg vil blive meget skuffet, hvis Julian Assange udleveres til USA. For mig har det aldrig handlet om noget andet, end at han må stå til ansvar for sine handlinger mod mig og andre kvinder, siger hun.

Da anklagemyndigheden i 2017 henlagde sagen i Sverige, tog man ikke stilling til skyldsspørgsmålet.

De britiske parlamentarikere skriver også i deres brev til indenrigsministeren:

'Vi antager selvfølgelig ikke, at han er skyldig, men mener, at retssystemet skal gå sin gang og retfærdigheden for de involverede ske fyldest'.