Sendte billeder til venner af sin døende kone

ÆRESDRAB: - Ambulancen kom ikke, så jeg sendte billederne for at få venner til at komme og hjælpe, forklarer 36-årig familiefar, der tiltales for voldsomt knivdrab på sin hustru, som han skulle skilles fra

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Han virkede ganske uberørt og til tider ligefrem smilende, da han i vidneskranken i den store retssal 4 i Domhuset i Aarhus mandag skulle forklare, hvordan hans 30-årige kone og moren til parrets tre små børn på dengang fem, tre og ét år for præcis ét år siden døde i en blodpøl i en lejlighed i Aarhus Vest.

Med læsioner 33 steder på kroppen, herunder adskillige knivstik i mave- og brystregionen, kæmpede den hårdt sårede kvinde desperat for sit liv, alt imens hendes mand fotograferede hende og i et 112-opkald opgav en forkert adresse til en mandlig medarbejder ved alarmcentralen.

Opkaldet, der blev foretaget 9. september i fjor klokken 15.38, blev afspillet i retten. I de første 10-20 sekunder høres en kvinde - knivofferet - stønne og forsøge af fremstamme det, der angiveligt var et råb om hjælp.

- Lenesvej 21... Hun (har) blødt, siger en mand dernæst på gebrokkent dansk og afbryder forbindelsen.

Det blodige scenarie, som foregik få meter fra parrets tre børn, der ifølge den tiltalte befandt sig i et andet rum i lejligheden, fandt dog ikke sted på Lenesvej 21 i Brabrand, men på Wilhelm Bergsøes Vej 29 i Hasle ved Aarhus. Altså 4.5 kilometer væk fra den adresse, som den 36-årige tiltalte oplyste til alarmcentralen.

To minutter inden 112-opkaldet havde den 36-årige ifølge politiet taget to billeder af sit døende offer, som han 18 minutter senere sendte til to venner. Sammen med billederne modtog vennerne to timer senere en messenger-besked, hvori der blandt andet stod:

'Broder, har slået horeungen ihjel, endeligt. Tager til politiet. Overgiver mig'.

17 samtaler

Anklager Birgitte Ernst, Østjyllands Politi, spurgte, om den tiltalte kunne forklare, hvorfor han havde sendt disse billeder og beskederne.

- Det er muligt, det er mig, som har skrevet det, men jeg husker det ikke, fordi jeg var i chok.

- Jeg sendte billederne, fordi mine venner ikke ville tro på, at jeg kunne gøre sådan noget, og fordi jeg ville have hjælp af dem, når vi ikke kunne få fat i en ambulance, sagde den 36-årige, som ledsages af en tolk i retten.

Det fremgik ikke tydeligt ud fra den tiltaltes forklaring, hvorfor han bad ambulancen om at komme til Lenesvej 21, når den døende hustru befandt sig på Wilhelm Bergsøes Vej 29.

Fra knivoverfaldet skete omkring klokken 15.30 og indtil den 36-årige blev anholdt cirka tre timer senere, havde den tiltalte 17 samtaler til eller fra sin mobiltelefon med fem forskellige personer.

Den 36-årige, der var iklædt army-grøn polo-shirt, army-grønne bukser og hvide tennissko nægter sig skyldig i tiltalen for at have dræbt sin kone med adskillige knivstik og for via billederne og beskederne at have offentliggjort oplysninger om hendes 'rent private forhold', som det fremgår af anklageskriftet.

Parret var forinden flyttet fra hinanden, og den tiltalte afviste flere gange i retten, at han reagerede i jalousi eller vrede over bruddet og det faktum, at hustruen havde fundet en anden.

Hun har stukket og bidt mig

'...æresløs kvinde med fordrevet blod skal holde sig væk fra mig', lød den afsluttende sætning i et facebook-opslag skrevet af den tiltalte 14. august i fjor - fire uger inden knivdrabet.

Parret havde mødt hinanden i begyndelsen af 2014 og blev gift i 2015.

- Det er ikke sikkert, I vil tro mig, men hvis jeg gav min kone ét slag, gav hun mig 10 slag, sagde den 36-årige grinende og for at understrege, at det var ham, der var offer i et voldeligt ægteskab.

- Hun har stukket mig med en kniv to gange og bidt mig én gang. Vi lever i 2019, jeg er uskyldig og er klar til at gennemgå en test i en løgnedetektor, pointerede den tiltalte.

Domsmandssagen vil vare fem retsdage, og dommer Tine Rud afsiger dom mandag 23. september. Ud over fængselsstraf vil anklagemyndigheden formentlig gå efter at få den 36-årige udvist af Danmark.

***

Anklager:

Kynisk hævndrab

Når dommer Tine Rud og de to lægdommere (almindelige borgere) om to uger skal afsige dom, vil det formentlig have en vis betydning, hvorvidt domsmandsretten vurderer, at den tiltalte, 36-årige familiefar begik et kynisk og planlagt knivdrab på sin hustru.

Anklager Birgitte Ernst lagde i sin afhøring af den tiltalte ved mandagens retsmøde tilsyneladende vægt på, at den 36-årige dagen inden drabet havde sendt 10-12 messenger-beskeder, hvori han bad hende komme til deres tidligere fælles lejlighed, hvor manden nu boede med parrets tre børn.

- Hvorfor bad du hende så mange gange om at komme? spurgte anklageren.

- Vi har tre børn, og livet var ikke nemt. Jeg har aldrig planlagt at skade hende eller udføre vold mod hende, svarede den tiltalte.

- Var din ære krænket af, at hun havde fundet en anden? fortsatte Birgitte Ernst.

- Jeg var skuffet over det, men ikke krænket på den måde.

Den 36-årige oplyste i retten, at det ældste af hans og drabsofferets tre børn kortvarigt havde set sin hårdt sårede mor, og at det havde gjort ham voldsomt ked af det.