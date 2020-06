Sendte mail til politiet: Så blev han anholdt

Søndag rykkede politiet ud til en ejendom i Mørke.

Her blev en 46-årig mand anholdt, efter at han i en mail havde fremsat trusler mod politiet. De trusler var altså så alvorlige, at manden nu er i politiets varetægt.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

'Den 46-årige mand sendte i går en mail med diverse trusler mod politiet. Truslerne var af en sådan karakter at vi foretog udrykning til den 46-åriges adresse. Ved vores henvendelse på adressen i Mørke blev han anholdt uden yderligere', skriver politiet blandt andet.

Manden er mandag formiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers.