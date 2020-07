Serie-blotter fanget: Ni tilfælde af seksuel chikane

Svensk politi har fanget en berygtet blotter, der nu er tiltalt for ni tilfælde af seksuel chikane af kvinder mellem 14 og 26 år

En svensk mand er blevet anholdt af svensk politi, efter han gentagne gange har blottet sig for kvinder mellem 14 og 26 år siden februar i de svenske regioner Västernorrland og Västerbotten.

Manden, der er mellem 35-40 år, er tiltalt for i ni tilfælde at vente på unge kvinder, og så springe frem når de nærmede sig, kun iført maskering for ansigtet.

Det skriver SVT.

- Vi tager denne type kriminalitet meget alvorligt. Det skaber uro og ubehag for de kvinder, der er blevet udsat, siger Josefine Perming Tengqvist fra svensk politi i Västernorrland.

Politiet har tidligere været bekendt med manden for lignende tilfælde af chikane, og han erkender sig nu skyldig i alle sager.