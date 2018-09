Seriekrænker på spil på stisystem: Nu har politiet fået flere anmeldelser

De to nye anmeldelser:

1. 17-årig nevet i ballerne

En 17-årig pige anmeldte tirsdag eftermiddag, at hun torsdag 20. september havde gået på stisystemet ved Greve Centervej.

Her var en mand kommet gående mod hende, og lige efter de havde passeret hinanden, kom manden tilbage bagfra og nev hende i ballerne med begge hænder. Pigen skreg op, og manden løb fra stedet.

Han beskrives som dansk af udseende, 17-18 år, cirka 180 cm høj, almindelig af bygning og med lyst, kort hår. Han var iført en sort hættetrøje og gul rygsæk.

2. Skubbede kvinde i brystkassen

En 48-årig kvinde anmeldte torsdag aften, at hun fredag var ude at gå med sin hund på stisystemet mellem Damagerskolen og Lindehegnet.

Her sprang en ung mand pludselig frem og skubbede kvinden i brystkassen med begge hænder. Kvinden følte sig dog ikke befølt på brysterne. Ifølge politiet havde kvinden først bare tænkt det var 'drengestreger', men da hun efterfølgende læste om de øvrige tilfælde, tog hun kontakt til politiet.

Kvinden har beskrevet overfaldsmanden som 15-20 år, cirka 180 cm høj og hvid i huden. Han var iført en koksgrå hættetrøje med hætten trukket godt ned over ansigtet. Der var et lysegråt logo på maven af trøjen. Han var desuden iført cowboybukser og mørke kondisko.

-----------------------------

De fem tidligere anmeldte overfald:

1. Følte 11-årig i skridtet

Det første tilfælde blev anmeldt fredag klokken 15.23 af en far, som oplyste, at hans 11-årige datter kort forinden var blevet forulempet på en sti ved Hyldebærengen i Greve.

Her blev pigen skubbet af cyklen, hvorefter en mand lagde sig oven på hende og befølte hende i skridtet uden på bukserne. Pigen sparkede og slog fra sig, hvilket efterfølgende fik manden til at flytte sig og spørge hende, om hun var ok. Han flygtede efterfølgende fra stedet.

Manden beskrives af pigen som dansk af udseende, 15-20 år, 175-185 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført sorte sko og bukser samt en gul hættetrøje med sorte striber på hætten. Han medbragte en cykel.

2. Spyttede på otteårig

Det andet tilfælde blev anmeldt af en mor klokken 16.12 fredag. Hun fortalte, at hendes otteårige datter tidligere på eftermiddagen cyklede ved Havehusene på vej mod sin mormor.

Her cyklede en mand op ved siden af hende og rev i hendes kjole, så hun blev bremset og stod af cyklen, hvorefter manden tog fat i hendes nakke og spyttede hende i ansigtet. Det fik pigen til at græde højlydt, så hendes mormor kom til stedet. Manden var dog væk, da mormoderen ankom.

Pigen har beskrevet manden som 18-19 år med rødt/orange krøllet hår. Han cyklede på en sort voksencykel.

3. Følte 17-årig på brysterne

Mandag anmeldte en far til en 17-årig pige, at hun fredag var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse på stisystemet på vej fra Greve Gymnasium.

Her var hun kommet gående, da en mand på cykel standsede op og befølte hende på brysterne. Pigen skreg efterfølgende op, hvilket fik manden til at flygte.

Pigen har beskrevet manden som dansk af udseende og iført grå hættetrøje med gule striber.

4. Følte kvinde på brysterne

Mandag klokken 16.35 modtog politiet en anmeldelse fra en 39-årig kvinde, som havde gået på stisystemet bag ved Enghusene.

Her var en mand kommet imod hende og havde grebet fat i hende og skubbet hende ind til siden. Her havde han befølt hende på brysterne og forsøgt at tage hende i skridtet. Kvinden begyndte at skrige, og manden flygtede ad stien i retning mod Greve Gymnasium.

Kvinden har beskrevet manden som dansk af udseende, 18-20 år gammel og 175-180 cm høj. Han beskrives som almindelig af bygning, velsoigneret, med mellemlangt hår og drenget af udseende. Han var iført en gul regnjakke med en tværgående blå stribe nederst på jakken.

5. Væltede kvinde omkuld og befølte hende

En 34-årig kvinde fra Greve anmeldte klokken 19.18 til politiet, at hun kom gående på stien bag Stenås, da hun blev indhentet af en mand, der kom løbende bagfra.

Her blev hun væltet omkuld på jorden, hvorefter han befølte hende i skridtet og på kroppen udenpå tøjet. Kvinden råbte af manden, der efterfølgende flygtede fra stedet.

Han beskrives som 20-25 år - måske yngre. Han havde lyst, kraftigt hår og var cirka 180 centimeter høj og almindelig af bygning. Han var iført en sort hættetrøje med hætten trukket op samt mørke bukser.