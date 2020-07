Seriemorder anholdt: Har dræbt 50 taxachauffører

Den indiske seriemorder Devinder Sharma, der har tilstået drab på over 50 taxachauffører, er blevet anholdt, skriver CNN.

Den 62-årige morder, der også bliver kaldt 'Doktor Død', blev tidligere i januar prøveløsladt efter at have siddet i fængsel i 16 år, men da han ikke vendte tilbage til fængslet efter de 20 dage, som prøveløsladelsen varede, blev han efterlyst.

Sharma var i stedet flygtet til en anden stat, og efter seks måneder på fri fod blev han onsdag anholdt i landets hovedstad, Delhi.

Seriemorderen blev dømt til livstid for at have dræbt syv taxachauffører mellem 2002 og 2004. Han har siden tilstået mord på over 50 taxachauffører i alt.

Solgte taxaer

Devinder Sharma har fortalt politiet, at han var involveret i et dybt kriminelt forretningskoncept i staten Uttar Pradesh.

Sammen med sine medsammensvorne hyrede de taxaer og dræbte chaufførerne på øde steder, før de kastede ligene i en kanal med krokodiller. På den måde var der ingen, der kunne finde ligene.

Efter at have afskaffet ligene solgte Sharma taxaerne - enten hele eller som reservedele - og tjente omkring 270 dollars pr. bil, hvilket svarer til cirka 1700 danske kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tuktuk-taxa i Indien. Foto: Jan Sommer

Svindlede som læge

Sharma er egentlig uddannet læge og drev fra 1984 en klinik i 11 år på et hospital i Rajasthan.

Efter at have tabt penge i et svindelnummer blev han involveret i at foretage ulovlige nyretransplantationer.

Ifølge politiet har han tilstået at have været involveret i mere end 125 af disse transplantationer. Hver transplantationen indbragte ham mellem 6680 og 9350 dollars, svarende til mellem 42.300 og 59.000 kroner.