Seriemorder død i fængslet

Den dømte kvindemorder Lonnie D. Franklin Jr. blev lørdag fundet død i sin fængselscelle i Californiens San Quentin State Prison. Det skriver CBS San Fransisco.

Den 67-årige Lonnie D. Franklin Jr. sad på dødsgangen for mord på ti kvinder og et mordforsøg begået mellem 1985 og 2007. Her havde han siddet siden 17. august 2016.

At Franklin, der fik tilnavnet 'Grim Sleeper', blev fældet, må tilskrives lidt af en tilfældighed. Det var nemlig først efter hans søn, Christopher, blev dømt i en sag om ulovlig våbenbesiddelse, at man blev opmærksom på et dna-match til de uopklarede mordsager.

Christopher blev hurtigt udelukket som mistænkt i sagen, og derfor begyndte man at kigge på andre fra hans familie, deriblandt hans far.

Fældet af pizzaskorper

Derefter lagde betjentene en snedig plan, hvor de optrådte som tjenere på en pizzarearestaurant, som den mistænkte ofte besøgte. Fra blandt andet bestik, glas og pizzaskorper kunne man derefter indsamle Lonnie D. Franklin Jr.'s dna, som matchede med dna fundet på de myrdede kvinder.

Lonnie D. Franklin Jr. blev dømt til døden 10. august 2016, præcis 31 år efter han myrdede sit første offer, Debra Jackson.

Siden Californien genindførte dødsstraffen i 1978, er 13 fanger blevet henrettet i den amerikanske stat, mens to andre dømte er blevet henrettet i henholdsvis Missouri og Virginia.

Samtidig er 82 dødsdømte fanger døde af naturlige årsager, mens 27 andre har taget deres eget liv på dødsgangen. 14 fanger er døde af andre årsager, mens dødsårsagen for Franklin og syv andre stadig efterforskes.

I alt sidder 727 fanger på dødsgangen i Californien.