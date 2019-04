Seriemorder erkendte mord på 11: Nu kan han snart være på fri fod

En ondskabsfuld seriemorder, der har indrømmet, at han har dræbt 11 personer, heriblandt et barn, en enke og en præst, kan måske meget snart komme på fri fod og vandre frit omkring blandt andre mennesker.

Den i dag 67-årige Patrick MacKay, der blev blev fængslet efter en lang række mord i London og i Kent i 1975, er den person i Storbritannien, der har siddet længst tid i fængsel. Forfatteren John Lucas, der har efterforsket den brutale seriemorders liv og forbrydelser, fortæller nu, at den frygtede seriemorder har fået lov til at skifte navn, og at han meget snart vil blive overført til et såkaldt 'åbent fængsel', der er det første vigtige skridt til at blive løsladt.

Det skriver flere medier heriblandt Metro og The Sun baseret på detaljer fra forfatteren John Lucas' nye bog 'Britain's Forgotten Serial Killer: The Devil's Disciple'. Oversat til dansk er titlen 'Storbritanniens glemte seriemorder: Djævelens discipel'.

Patrick Mackay blev idømt livsvarigt fængsel, men kan måske snart komme på fri fod. (Foto: Media Drum)

Forfatteren John Lucas fortæller følgende:

'Seriemorderen Patrick Mackay er gået fuldstændigt i glemmeborgen i den britiske offentlighed. Meget mere end andre seriemordere fra hans egen generation. Han har faktisk fået lov til at skifte sit navn og skal nu snart overføres til et 'åbent fængsel'. Det er det første skridt på vejen til frihed. Men det hele er desværre sket, uden at offentligheden i Storbritannien har fået kendskab til beslutningen'.

I forbindelse med retssagen mod Patrick MacKay blev han idømt livsvarigt fængsel for tre mord, selv om han rent faktisk erkendte 11 mord i alt.

Patrick Mackay blev dømt for at have myrdet præsten Anthony Crean med knytnæveslag, knivstik og slag fra en økse. (Foto: Media Drum)

Mens Mackay hærgede som seriemorder i London og i Kent fik han af pressen diverse øgenavne. Han blev blandt andet kaldt 'Monsteret fra Belgravia', 'Djævelens Discipel' eller kort og kontant 'Psykopaten'. Og ifølge forfatteren John Lucas var der på det tidspunkt i sidste halvdel af 1970'erne stor vrede over, at seriemorderen Patrick Mackay konstant formåede at undgå lovens lange arm og for alvor blive dømt for sine forfærdelige forbrydelser.

Forfatteren John Lucas fortæller, at Patrick Mackay sammenlagt blev fængslet eller anholdt hele 19 gange, før kriminalpolitiet endeligt kunne rejse tiltale mod ham i forbindelse med hans grusomme mord.

Seriemordere blev også dømt for at have kvalt og dræbt den 87-årige enke Isabella Griffiths i sit eget hjem på Valentins Dag. (Foto: Media Drum)

Patrick Mackay første offer var den 87-årige enke Isabella Griffiths, der blev kvalt og dræbt med kniv i sit eget hjem i Chelsea. Næste offer var den 89-årige Adele Price, der blev kvalt i sit hjem i Kensington. Og i forbindelse med sit tredje mord, der fik utrolig meget omtale på grund af sin skræmmende vildskab, dræbte Patrick Mackay den 63-årige præst Anthony Crean. Den forsvarsløse aldrende præst blev dræbt med knytnæveslag, kniv og med flere slag fra en økse. Præstens skamferede krop blev efterfølgende lagt i et badekar, der var fyldt med blodigt vand.

I fængslet indrømmede Mackay også, at han havde dræbt den 18-årige teenager Heidi Mnilk, der blev myrdet med knivstik i nakken og efterfølgende smidt ud af et kørende tog. Han indrømmede også et dobbeltmord på en enke og hendes fire-årige barnebarn samt mordet på fem andre personer. Ingen af de otte yderligere mord, som Mackay indrømmede, er i dag opklaret.

Hvis Patrick Mackay har talt sandt om, at hans samlede drabstal er på 11 personer, er han Storbritanniens femte værste seriemorder.

Mackay indrømmede også, at han havde dræbt den 18-årige teenager Heidi Mnilk med knivstik i nakken, før han smed hende ud af et kørende tog. (Foto: Media Drum)

Han indrømmede også dobbeltmordet på en enke og hendes fire-årige barnebarn. (Foto: Media Drum)