Seriemorder hjælper med at opklare 60 drab

Samuel Little er blevet sat i forbindelse med over 60 mord spredt over 14 stater i USA

Han er måske en af de seriemordere med flest drab overhovedet i USA.

79-årige Samuel Little, der afsoner flere livstidsdomme i Californien, har i sit livs efterår valgt at samarbejde med politiet om at opklare de mord, han har begået. Han hævder at have dræbt 93 kvinder, før han endelig blev buret inde.

Efterforskere for hele landet kommer på skift til fængslet i Californien for at tale med morderen, hvor de indtil videre har sat den 79-årige mand i forbindelse med 60 drab spredt over 14 stater, skriver NBC News.

Levede som nomade

Samuel Little har beskrevet sit liv næsten som en nomade, hvor han er rejst fra stat til stat uden noget større tilhørsforhold. Det kan også have været en faktor i forhold til opklaringen af hans sager, da han ikke umiddelbart har haft kendskab til sine ofre, før han slog dem ihjel.

De mange mord er blevet begået siden 1970'erne, hvorfor et hav af uopklarede sager, nu ser ud til endelig at få en afslutning for de pårørende.

Bobby Bland, der er statsadvokat i Ector County, hvor Samuel Little afsoner sin straf, har haft flere samtaler med den koldblodige morder. Ifølge ham har Little ikke flere appelmuligheder og har samtidig et skrantende helbred, hvorfor han nu hjælper politiet.

- I det her stadie af hans liv, virker det til, at han er fast besluttet på, at hans ofre skal findes, siger han.

Fik hans tillid

Ifølge Bobby Bland tilfalder æren for opklaringen af de uhyggeligt mange mord James Holland, der er Texas Ranger. Han fik opbygget et forhold til Samuel Little, hvor han stille og roligt fik flere og flere indrømmelser i forhold til de mord, som rangeren antog, Little var involveret i.

Det førte blandt andet til en tilståelse af mordet på Denise Christie i 1994.

Ifølge James Holland har Samuel Littles mord været svære at opklare, da han ofte har kvalt sine ofre uden at efterlade betydelige fysiske mærker. Derfor er mange mord formentlig blevet klassificeret som en overdosis.