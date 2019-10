Seriemorder kendt fra australsk gyserfilm er død

Australiens mest berygtede seriemorder, Ivan Milat, er død. Han blev 74 år gammel.

Det oplyser de australske myndigheder natten til søndag dansk tid.

Ivan Milat stod i de tidlige 1990'ere bag drabet på syv backpackere i den australske delstat New South Wales. Hovedparten af af de dræbte backpackere var europæere.

Den australske gyserfilm "Wolf Creek" fra 2005 er baseret på Ivan Milats drab på to britiske backpackere.

Seriemorderen er søndag død af en kræftsygdom, mens han afsonede en syvdobbelt livstidsdom.

Ivan Milat, der var tidligere vejarbejder, blev i 1996 dømt skyldig for drabet på tre tyske, to britiske og to australske backpackere i perioden mellem 1989 og 1992.

Han har i alle syv tilfælde tilbudt backpackerne et lift for derefter at slå de unge rejsende ihjel.

De voldsomt lemlæstede lig blev efterfølgende fundet i en hjemmelavet massegrav i en skov 152 kilometer syd for Sydney.

To af backpackerne var blevet skudt flere gange i hovedet, og en var blevet halshugget. Derudover var seks af de dræbte blevet udsat for "seksuelle overgreb, enten før eller efter at døden indtraf", har retsdokumenter vist.

Ivan Milat blev anholdt i 1994, efter at en britisk backpacker formåede at undslippe seriemorderens kidnapningsforsøg og meldte ham til politiet. Han har aldrig erkendt sig skyldig i drabene.

Anthony Roberts, der er justitsminister i delstaten New South Wales, lægger ikke skjul på sit syn på den nu afdøde seriemorder.

- Han kan rådne op i helvede, siger han til lokale medier natten til søndag dansk tid.

- Han udviste ingen anger. Han blev idømt fængsel resten af sit liv, og den dom er nu blevet opfyldt, da han er død i fængslet.

Der er fortsat en række uopklarede sager om forsvundne backpackere i delstaten, som politiet mistænker Milat for at have stået bag.

Ifølge den tidligere kriminalbetjent Clive Small, der stod bag anholdelsen i 1994, var seriemorderen mistænkt for at stå bag mindst tre andre drab.