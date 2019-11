Serievoldtægtsforbryder dømt til forvaring

I løbet af halvanden måned i juli og august sidste år blev fire kvinder udsat for fuldbyrdede voldtægter i København, og nu er fælden klappet for en 41-årig serievoldtægtsforbryder.

Abdelhadi Moslih blev fredag dømt til forvaring for de fire voldtægter, et voldtægtsforsøg i februar sidste år samt røveri, tyveri og trusler om vold i et misbrugsmiljø i København.

- Retten har lagt vægt på ofrenes forklaringer, hvor man fandt de centrale punkter sikre og troværdige, siger anklager Anders Larsson til Ritzau.

Abdelhadi Moslih nægtede sig skyldig. Efter dommen bad han om betænkningstid i forhold til eventuel anke.

Forvaring er en tidsubestemt straf, der gives til personer, der vurderes til at være så farlige, at de skal sidde indespærret, til de ikke længere vurderes til at udgøre en fare på fri fod.

Det var blandt andet dna-beviser i form af biologiske spor fra ofrene, der knyttede den 41-årige til voldtægterne.

Serien af voldtægter Den 41-årige er tiltalt for fire fuldbyrdede voldtægter og et voldtægtsforsøg. 7. februar 2018 cirka kl. 10 blev en ung kvinde lokket ud på toilettet i stofindtagelsesrummet H17 på Halmtorvet 17 under løfte om, at den 41-årige ville dele sine stoffer med hende. Han låste døren, trak hende ned på sit skød og holdt hende fast, lyder tiltalen. Hun blev befølt og kysset og forsøgte flere gange at komme ud fra toilettet, men blev trukket tilbage. Til sidst lykkedes det hende at få låst toilettet op og flygte. 2-3. juli 2018 blev en ung kvinde voldtaget i en kælderskakt ved Halmtorvet, hvor hun blev holdt fast, grebet i håret og presset op mod en væg. Hun blev udsat for voldtægt og oralsex og under forbrydelsen græd hun og bad ham om at stoppe- 3. juli 2018 mellem cirka 16 og 18 blev en kvinde voldtaget to gange i en lejlighed på Amager. Hun blev slået i ansigtet, kastet ned på en seng og blev grebet om halsen, mens han voldtog hende to gange i træk. 3. august 2018 blev en kvinde voldtaget i en lejlighed ved Kødbyen på Vesterbro. Hun blev skubbet ned på en sofa, holdt nede og fik hevet sine bukser af, hvorefter manden voldtog hende. 14. august 2018 blev en kvinde voldtaget i en parkeret varebil ved Halmtorvet mellem klokken halvfem og fem om morgenen. Ifølge tiltalen slog den 41-årige kvinden i ansigtet, tog fat om hendes hals og trykkede til samtidigt med at han voldtog hende. Offeret skreg højt og sparkede ud mod manden. Vis mere Luk

Sagen rullede, da et af ofrene klagede til Statsadvokaten i København over, at Københavns Politi havde opgivet at rejse tiltale mod den 41-årige i hendes voldtægtssag.

Fire voldtægter opgivet

Statsadvokaten sagde ’om igen’ til politiet, og det viste sig, at politiet i forvejen fire gange havde opgivet at retsforfølge den 41-årige for andre voldtægter.

Politiet samlede herefter efterforskningen i Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet.

Der er ikke rejst tiltale i de fire opgivne voldtægtssager, men til gengæld fandt politiet altså beviser nok til en tiltale i fire andre voldtægter og et voldtægtsforsøg - herunder i den sag, som offeret klagede over til Statsadvokaten.

- Vi har vurderer de fire sager, der var blevet sluttet, og har vurderet, at der ikke er bevismæssigt grundlag for at genoptage dem, hvilket i øvrigt også ville kræve en tilladelse fra Den Særlige Klageret, har anklager Anders Larsson tidligere sagt til Ekstra Bladet.

I oktober sidste år blev den 41-årige varetægtsfængslet i en sag om gaderøveri. Samtidigt beordrede Statsadvokaten, at politiet skulle genoptage voldtægtssagen, og den fornyede efterforskning førte i december til, at den 41-årige blev fængslet for tre voldtægter.

Foruden de fire voldtægter og et forsøg var den 41-årige tiltalt for to røverier og et tyveri.

Det første røveri skete 9. maj 2018 i en baggård til Gasværksvej, hvor en mand blev truet med kniv til at udlevere sin Samsung Galaxy mobil og 200 kr. Han blev også tvunget hen til en hæveautomat for at hæve yderligere 200 kr.

4. oktober 2018 skete det næste røveri, som var årsagen til, at den 41-årige blev anholdt og varetægtsfængslet - hvorefter politiet startede optrevlingen af de mange voldtægtsforhold.

Røveriet gik ud over en kvinde i DGI Byens parkeringskælder i Staldgade, hvor den 41-årige, ifølge tiltalen, tog halsgreb på kvinden til hun mistede bevidstheden. Så tog han hendes guldarmbånd og en guldring med brillanter.