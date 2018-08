Servets far efter anholdelse af mistænkt: Vi er selvfølgelig glade

I næsten et år har 16-årige Servet Abdijas drabsmand været på fri fod. Nu har politiet så endelig anholdt en 34-årig mand og sigtet ham for drabet - og den nyhed modtages positivt hos teenagerens familie.

- Vi er selvfølgelig glade for, at politiet har anholdt en, siger Servets far til Ekstra Bladet, da vi fanger ham over telefonen, efter nyheden om anholdelsen.

16-årige Servet dræbt: Nu har politiet fået kæmpe gennembrud

Faderen ønsker dog ikke at svare på yderligere spørgsmål, men henviser til politiet.

Servet blev dræbt foran sit hjem i Ragnhildgade i København 16. oktober 2017 omkring klokken 21.00 efter at have været til fodboldtræning.

Hans mor var hjemme og hørte skuddene, men først da en veninde ringede og sagde, der var politi foran opgangen gik hun ud på altanen og kiggede ned. Her genkendte hun sønnen på hans tøj.

Moderen Nevrije Abdija kunne se blodet fra altanen. Arkivfoto: Stine Tidsvilde

Nægter sig skyldig

Den 34-årige mand blev anholdt torsdag aften klokken 22.31 et sted på Sjælland. Manden er ifølge politiet af jugoslavisk oprindelse men med svensk statsborgerskab. Fredag blev han fremstillet i Grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den 34-årige var iført grå træningsbukser med dødningehoved-print på siden og blå t-shirt, da han blev fremstillet i retten. Begge hans arme var prydet med mørke tatoveringer, og håret var kortklippet, da han tog plads i vidneskranken. Han nægter sig skyldig.

- Gør som vi har aftalt, sagde mandens forsvarsadvokat.

Han oplyste, at hans klient gerne ville udtale sig, men ønskede at forholde sig til den minutiøse forklaring han allerede havde givet til politiet.

Mandens forklaring kom dog ikke til offentlighedens kendskab, da dommeren valgte at lukke dørene under grundlovsforhøret. Der blev ligeledes nedlagt navneforbud, men den sigtede har et slavisk-klingende navn.

Foto: Stine Tidsvilde

Flere gerningsmænd

Manden er sigtet for sammen med flere medgerningsmænd at have dræbt Servet med seks skud i hoved og krop, mens han sammen med flere medgerningsmænd sigtets for at have været i besiddelse af to skarpladte skydevåben.

Politiet oplyser, at man har haft et tæt samarbejde med svensk politi i sagen.

- I forbindelse med anholdelsen i går har svensk politi på vores begæring siden i morges gennemført flere ransagninger i det sydlige Sverige. Vi har også i den forbindelse danske efterforskere i Sverige, dels som observatører, dels til at bistå svensk politi, siger politikommissær Hans Erik Raben i en pressemeddelelse fra Københavns Politi

Han er naturligt nok lettet over, at politiet nu er kommet så langt i efterforskningen, at de kunne skride til anholdelse.

- Det er den meget omfattende efterforskning, der nu har ledt til anholdelsen af den 34-årge mand – og vi er selvfølgelig tilfredse med nu endelig at have fået et gennembrud i sagen, siger han.