Sex-anklaget milliardær fundet halvt bevidstløs i cellen

Mistænkt for at have opbygget netværk af piger og unge kvinder

Den amerikanske finansmand og milliarder Jeffry Epstein er blevet fundet halvt bevidstløs og med skader på kroppen i sin fængselscelle, skriver en række amerikanske medier.

Milliardæren er anklaget for at have opbygget et netværk af piger og unge kvinder, som han angiveligt har misbrugt seksuelt i gennem flere år.

Oplysningerne er ikke bekræftet af de amerikanske fængselsmyndigheder eller politiet.

Jeffry Epstein sidder indespærret i Metropolitan Correctional Center, indtil retssagen mod ham begynder.

To kilder fortæller til News 4, at finansmanden har forsøgt at hænge sig selv. Andre medier spekulerer i, at milliardæren forsøger at blive overført til et mere behageligt sted.

Overvåges konstant

Kilderne fortæller, at Epstein stadig er spærret inde i Metropolitan Correctional Center, hvor han bliver konstant overvåget af frygt for, at han vil begå selvmord.

Milliardæren blev anholdt i begyndelsen af juli, da han i sit privatfly vendte tilbage til USA efter en tur til Paris.

Epstein har tidligere været gode venner med præsident Bill Clinton og han har efter sigende et venskabeligt forhold med Donald Trump.