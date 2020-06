Sex i bil udløste tumult

Parret var ikke glade for at blive forstyrret i akten

Det blev rimelig hedt, da et par besluttede sig for at dyrke elskov i bilen i Hellerup søndag eftermiddag.

Det var nemlig ikke alle, der var lige glade for de seksuelle udskejelser, og der opstod derfor uro og tumult på Lille Strandvej omkring klokken 16.35.

Da politiet ankom til stedet, var ingen af parterne længere til stede, men angiveligt var der opstået uoverensstemmelser mellem to unge mænd og parret, der havde sex i en Suzuki Swift.

De unge mænd på henholdsvis 19 og 28 år skulle have henvendt sig til parret, der begge var i 20'erne, for at gøre dem opmærksomme på, at man kunne se, hvad de havde gang i, og at det nok var en god idé at stoppe.

Forstyrrelsen faldt dog ikke i god jord hos parret, der blev forstyrret midt i akten. Der opstod 'tumult', der fik flere til at ringe ind og anmelde episoden, men parret kørte fra stedet i bilen.

Politiet ledte bagefter efter parret, men uden held.

- Det er ikke nødvendigvis ulovligt, det, de har gjort, men vi leder efter dem mest af alt på grund af tumulten mellem parterne, og at vi gerne vil høre nærmere fra parret om, hvad der fra deres synspunkt er sket, oplyser en talsperson fra Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling til Ekstra Bladet.

Det er ikke nærmere defineret i politiets døgnrapport, hvad der menes med 'tumult'. Men en talsperson fra politiet kan fortælle, at sagen ikke er anmeldt som en voldssag.

- To personer har bedt dem om at stoppe, fordi alle kunne se parret i bilen. Det resulterer i, at de kommer op at toppes. Manden har haft en paraply, som han muligvis har forsøgt at slå lidt ud med, siger talspersonen fra kommunikationsafdelingen.