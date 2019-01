Sexchikane-sag kan koste bonus på 170 millioner

Den 50-årige kapitalfond-boss, som er anklaget for sexchikane mod en 27-årig dansk finans-kvinde, risikerer at miste op til 170 millioner kroner, hvis han må forlade sit job på grund af sagen. Det fremgår af retsdokumenter, som mediet The Times refererer fra.

Frederic Michel-Verdier, executive director hos kapitalfonden IFM Investors i London, står til at modtage mellem 128 og 170 millioner kroner i såkaldt langsigtet incitamentsaflønning, fremgår det af dokumenterne. Penge som han ifølge The Times vil gå glip af, hvis sagen udløser en fyring af finansbossen.

Det er danske Nathalie Abildgaard, som har rejst sagen mod Frederic Michel-Verdier og IFM, hvor hun tidligere arbejdede.

Som såkaldt juniormedarbejder i kapitalfonden tjente hun omkring 800.000 kroner årligt – og stod til et tilsvarende beløb i bonus, hvis hun blev i jobbet til en bestemt dato i 2018.

Men ifølge Nathalie Abildgaard blev hun tvunget til at sige op i utide sidste forår. Det skyldes ifølge anklagen, at hun i marts sidste år blev udsat for sexchikane og nedværdigende behandling af finansbossen på natklubben ’Bling Bling’ i Madrid.

Den anklagede, franskfødte, Frederic Michel-Verdier, vil fremover ikke drikke med yngre medarbejdere. Det gør ham sårbar, forklarede han i retslokalet. Pressefoto

Frederic Michel-Verdier blev tidligere på ugen afhørt i sagen ved ’Central London Employment Tribunal'.

Her erkendte han at have sendt en tekstbesked til sin yngre medarbejder via Whatsapp klokken fire om morgenen. Her fremgik nummeret på hans hotelværelse efterfulgt af en smiley og ordet ’come’.

I retssalen gav finansmanden - ifølge Bloomberg og andre engelske medier - udtryk for, at han som overordnet medarbejder nok havde været 'naiv' og 'uansvarlig', da han sendte den pågældende besked, som 'let kunne blive fordrejet'.

Men det var bestemt ikke nogen invitation. Han kaldte det ligefrem ’utænkeligt, at Nathalie virkelig kan have fortolket beskeden’ som en invitation til at besøge hans hotelværelse.

Frederic Michel-Verdier afviser anklagerne om sexchikane og grænseoverskridende opførsel - men garanterede i retten, at det nu for hans vedkommende var slut med alkohol og druk på jobbet.

Ifølge Nathalie Abildgaards anklager har finansbossen stået intimiderende tæt på hende, mens han blandt andet sagde: 'Jeg er så meget ældre end dig. Jeg ved mere om sex. Jeg kan lære dig en masse’ - og ’hvis jeg var 20 år yngre, ville jeg have kastet mig over dig’.

Frederic Michel-Verdier erkender, at han drak for meget den pågældende aften og nat, hvor teamet fejrede afslutningen på en stor handel i Madrid.

IFM Investors har lavet en intern undersøgelse i forbindelse med sagen. Den betyder, at den 50-årige på grund af episoden allerede har fået beskåret sin årlige bonus og forbud mod at drikke ved arbejdsrelaterede arrangementer i 12 måneder, skriver The Sunday Times.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Nathalie Abildgaard, som ikke har kommentarer til sagen. Der ventes en afgørelse om senest seks uger.

