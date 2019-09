Sexoverfald i Dyrehaven: Politi efterlyser to danske mænd

Natten til mandag modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om overfald og forsøg på voldtægt af en 43-årig kvinde.

Den mulige voldtægt er ifølge politiets pressemeddelelse sket i Dyrehaven nord for København. Det skete omkring klokken 00.47, og politiet søger nu vidner, der har set eller hørt noget i tidsrummet mellem klokken 00.35 og 00.55.

Nordsjællands Politi ønsker ikke at oplyse, om overfaldet fandt sted på selve Bakken.

Politiet har offentliggjort et signalement af to personer, som kan have interesse for sagen. De er begge danske og ca. 175 cm høje og 20-25 år gamle. Den ene er almindelig af bygning, skaldet og med blå øjne. Den anden er kraftig af bygning og har kort, lyst hår.

Oplysninger kan gives på til politiet på 114.