SFO-ansat får fængselsdom: Pillede ved niårig pige

Fritstillet pædagogmedhjælper idømt betinget fængselsstraf og samfundstjeneste for at nive lille pige i brystvorterne

En 31-årig tidligere pædagogmedhjælper blev tirsdag i Retten i Kolding dømt for at have udsat en niårig pige i 2. klasse for ulovlige blufærdighedskrænkelser i forbindelse med en følelsesmæssig konflikt i maj i år på Vamdrup Skole.

Det koster nu manden en betinget straf på 20 dages fængsel, oplyser JydskeVestkysten.

Den dømte østjyde skal desuden udføre 40 timers samfundstjeneste, og mister samtidig retten til at arbejde med børn og unge frem til efteråret 2021.

Manden undlod at anke dommen og strafudmålingen med den begrundelse, at han gerne så hurtigt som muligt vil lægge sagen bag sig.

Sad på hans skød

Den nu 31-årige mand var, da episoden udspillede sig, tilknyttet skolens SFO, men han påtog sig også opgaver i forbindelse med it-undervisning og bevægelsestimer i pigens klasse.

I retten har han ifølge JydskeVestkysten nægtet sig skyldig og forklaret, at han tog pigen med på kontoret og lukkede døren, da han i enrum ville tale med den nedtrykte pige efter et skænderi med en kammerat fra hendes klasse.

Pædagogmedhjælperen hævder, at han i situationen løftede pigen op på sit skød for at trøste hende. Han skal derefter have sluttet samtalen af med at give hende et kram, som han efter eget udsagn plejede at gøre.

Den udlægning var pigen ikke enig i. Hun skyndte sig efter episoden i maj direkte hen til en lærer og fortalte, at pædagogmedhjælperen havde pillet ved hende.

Nulrede pigens mave

Manden blev kort efter kaldt til samtale med skolens ledelse og senere fritstillet efter at have indgået en fratrædelsesaftale. Der blev også rettet henvendelse til politiet, og anklagemyndigheden endte med at sigte ham for blufærdighedskrænkelse.

I den video-forklaring, som pigen senere afgav til politiet, og som blev afspillet i retten, fortalte hun ifølge JydskeVestkysten, at manden bag den lukkede dør tog hendes undertrøje op og 'begyndte at nulre rundt' på hendes mave og nive hende 'i brystvorterne'.

Pigen fortalte, at hun var bange, og at hun ikke turde sige fra i situationen, fordi hun ikke var vant til at gøre det overfor voksne.

Retten endte med at kende manden skyldig udelukkende på baggrund af pigens forklaring.