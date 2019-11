Shopping-haj: Proppet med falske penge

Politiet sigter 52-årig bulgarer for falskneri efter at have grebet ham på fersk gerning med falske 100-euro-sedler i lommerne og på hotelværelse i København

En 52-årig bulgarsk statsborger risikerer nu at få en lang fængselsstraf og en enkeltbillet ud af Danmark efter at være blevet grebet på fersk gerning under et potentielt svindeltogt med falske penge i København.

Manden blev fredag anholdt og sigtet for at være i besiddelse af op imod 24 falske 100-euro-sedler til en bedragerisk værdi af, hvad der svarer til cirka 18.000 kroner og for at sætte to af sedlerne i omløb i to forskellige strøg-butikker i København.

Manden bliver lørdag fremstillet i grundlovsforhør i dommervagten, og anklageren Sidsel Klixbüll vil lægge op til, at han bliver varetægtsfængslet, så efterforskerne kan dykke ned i hans svindelsag.

- Staffen for den type kriminalitet er hård. Det kan give flere måneders og nogle gange års ubetinget fængsel, siger anklageren.

Ekspedient fattede mistanke

Bulgareren havde efter politiets opfattelse held til at foretage indkøb i en undertøjsbutik. I en anden forretning formåede han derefter at få en ekspedient til at tage imod en anden falsk seddel til en værdi af 100 euro, før en kollega fattede mistanke.

Kort efter blev han anholdt af politifolk. På sig havde han yderligere 10 falske pengesedler, som hver især skulle forestille at have en værdi på 100 euro. I forbindelse med en ransagning på hans hotelværelse fandt politiet yderligere et lager bestående af 12 falske euro-sedler med en samlet, potentiel værdi på 1200 euro.

- Sedlerne var godt lavet. Når man kigger nærmere efter, er man dog ikke i tvivl om, at de er falske, siger anklager Sidsel Klixbüll, som oplyser, at politiet ikke umiddelbart har haft kontakt med manden i forbindelse med andre former for kriminalitet i Danmark.

Manden nægter sig skyldig.