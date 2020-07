Sidder i marokkansk rædselsfængsel: Straffet for at åbne munden

31-årige Ali Al-Hulo, der sidder varetægtsfængslet i det topsikrede Tiflet 2-fængsel i Marokko og venter på at blive udleveret til Danmark, har ikke længere direkte kontakt til sin danske advokat.

- Jeg har ikke haft personlig kontakt til ham siden 22. maj, hvor han er blevet isoleret dernede. Min kontakt går gennem familien, og han må kun tale arabisk, fordi de vil kunne forstå, hvad han siger, siger forsvarsadvokat Jane Ranum til Ekstra Bladet.

Hun fortæller at sanktionerne skete efter, at hendes klient i marts i Ekstra Bladet rettede en skarp kritik af forholdene i det marokkanske fængsel og klagede til den danske ambassade.

Gårdtur i bur

Ifølge Al-Hulos familie sidder han nu isoleret i det marokkanske fængsel. Cellen har et lille vindue, som de til tider lukker til, så der hverken kommer lys eller frisk luft ind, og han kommer ikke længere på gårdtur. I stedet får han 30 minutter dagligt i et lille bur.

De danske myndigheder kræver ham udleveret, da han er mistænkt for at have deltaget i et groft bande-overfald, der udspillede sig i en frisørsalon på Nørrebro.

16 mænd fra bandemiljøet blev i oktober sidste år i Københavns Byret idømt mellem seks måneder og to år og otte måneder i sagen. I snit fik de dømte et års fængsel for selve overfaldet. Selv nægter Al-Hulo sig skyldig, ligesom han nægter at være bandemedlem.

Han har ventet på udlevering siden august sidste år og nærmer sig dermed snart tidspunktet, hvor han kan prøveløslades, hvis han får en dom i Danmark, der svarer til de andre domme i sagen.

Det er bag murene i dette marokkanske fængsel, at 31-årige Ali Al-Hulo siden august sidste år har ventet på at blive udleveret til Danmark. Foto: LUK VERVAET

Først var det de marokkanske myndigheders sagsbehandling, der trak ud, men nu har coronapandemien sat en stopper for udleveringen.

Ifølge hans advokat bør det tælle ekstra, fordi hendes klient sidder under 'så forfærdelige forhold'. Det har Østre Landsret dog tidligere afvist.

'Proportionalitetshensyn er ikke i en sag som den foreliggende, uanset hensynet til familien og oplysningerne om forholdene i fængslet i Marokko, på nuværende tidspunkt til hinder for varetægtsfængsling', lød det afgørelsen.

Fire danske statsborgere

Torsdag i denne uge skal en dommer så atter tage stilling til, om varetægtsfængslingen skal ophæves.

- Han kan have gjort nok så forfærdelige ting, men det er vel ikke rimeligt, at han skal sidde længere end andre, og han er ved at være tæt på at overskride den tid han vil få i straf, siger Jane Ranum.

- Vi vil gøre gældende, at Danmark har et selvstændigt ansvar for, hvilke forhold han sidder under, lyder det fra advokaten.

I øjeblikket sidder fire danske statsborgere fængslet i Tiflet 2 og afventer udlevering til Danmark. I marts kritiserede 36-årige Nico Konopka, der er internationalt efterlyst for narko, også forholdene i Horsens Folkeblad.

- Der er 10 celler på afdelingen, og med 8 til 16 indsatte i hver celle er vi prisgivet, hvis der pludselig kommer corona i fængslet, fortalte den 36-årige dengang.