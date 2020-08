Sidste sms før drab: Phillip sendte sin mor et hjerte

'I lige måde, mor.'

Et ønske om en god nats søvn var den nu dræbte ingeniør, Phillip Johansens sidste livstegn til sin mor.

Den 49-årige kvinde af tanzaniansk oprindelse modtog den korte sms-besked afsluttet med et rødt emoji-hjerte på slaget 22.40 mandag 22. juni.

Efter at have svaret 'tak' gik Mwajuma Johansen i seng.

Mwajuma Johansen savner sin dræbte søn, som altid var en stor støtte for hende. Ikke mindst da hun i forsommeren blev skilt og måtte skifte adresse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Nøjagtig syv timer og 31 minutter senere blev den 28-årige mand fundet dræbt i skoven nord for Rønne.

Ekstra Bladet har som det første medie fået et interview med Mwajuma Johansen, som blandt fortæller om sit møde med en af de drabssigtede brødre i timerne efter hans brutale død.

Det var før anholdelsen af og politiets sigtelse mod sønnens 25-årige ven.

Phillip Johansen blev natten til tirsdag 23. juni fundet maltrakteret og død i en bålhytte i Blykobbe Plantage på Bornholm. Drabssagen rystede Danmark, udløste vrede reaktioner på de sociale medier og en massiv presseomtale. Privatfoto

Den ulykkelige kvinde fortæller også om sine forsøg desperate på at finde Phillip, da hun fik at vide, at en person var fundet død i Blykobbe Plantage på Bornholm og ikke kunne få telefonkontakt med sin søn.

På det tidspunkt var den unge mand fundet maltrakteret og livløs. Men det vidste hans mor ikke.

Læs her Ekstra Bladets store interview med Phillip Johansens mor, Mwajuma Johansen, hvor hun blandt andet fortæller om sin nu afdøde søns baggrund, sin egen kamp for at komme videre med sit liv og sit brændende ønske om at få kendskab til, hvorfor han blev udsat for så brutal en mishandling:

