Sigtelse: 29 ansatte på kaserne købte kokain

29 ansatte fra Ingeniørregimentet på Skive Kaserne er blevet sigtet for at købe kokain.

Det oplyser Forsvaret til TV Midtvest.

Sigtelserne sker i forlængelse af den efterforskning, der i november førte til fængsling af syv personer relateret til den omfattende narkohandel i Skive.

Midt- og Vestjyllands Politi har gennem længere tid efterforsket en gruppe personer, som ifølge politiet har skabt utryghed i Skive.

Utrygheden er kommet til udtryk ved, at politiet har modtaget en række henvendelser fra borgere om personer, der har en fremturende adfærd i bybilledet - uden at der dog har været tale om deciderede anmeldelser af kriminalitet.

Gruppen er kendt som 'Porsche-banden' fordi flere af medlemmerne kører rundt i leasede biler af mærket Porsche.

Medlemmerne af gruppen er fortrinsvis unge mænd med mellemøstlig baggrund, og tidligere gik de under navnet 'McDonalds-gruppen'.

I forbindelse med varetægtsfængslingen af de syv kom det frem, at Midt- og Vestjyllands Politi ville sigte op mod 275 personer for køb af kokain.

TV Midtvest skriver fredag, at Forsvarskommandoen kort efter bekræftede, at der var flere ansatte på Skive Kaserne blandt de mange, der blev sigtet for at købe narko af banden.

Dengang ville Forsvaret ikke sætte tal på de sigtede på kasernen, men det er altså sket nu.