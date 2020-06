Sigtelse: Beordrede sin hund til angreb

Det var voldsomt, da en mand blev slået flere gange og bidt af en hund på Banegårdspladsen i Vejle.

Det var en gruppe på syv-ti personer, der var involveret i hændelsen, der skete 26. maj omkring klokken 19.30, og politiet efterlyste efterfølgende en 22-årig mand, som de mistænker for at have givet sin hund ordre til at angribe.

Mandag aften blev manden anholdt på et hotel i København i forbindelse med husspektakler på stedet og bliver nu fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Han mistænkes for at have begået vold mod en anden mand herunder at have givet sin hund ordre til at angribe manden. Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.



Da der var flere personer involveret i hændelsen, er der stadig gerningsmænd på fri fod, som Sydøstjyllands Politi leder efter.

Politiinspektør for Efterforskningscentret Jesper Bøjgaard Madsen har tidligere sagt om motivet til overfaldet:

- Vores efterforskning i sagen omfatter også motivet til den voldsomme hændelse. Vi mener, at personerne, der var på Banegårdspladsen tirsdag aften kender hinanden i forvejen, og at de formentlig også er stødt sammen tidligere på aftenen i Vejle.