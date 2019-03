Sigtelse: Brændte lig efter drab

En 58-årig mand er sigtet for at have dræbt sin samlever og efterfølgende sat ild til liget

RETTEN I NYKØBING FALSTER (Ekstra Bladet): En 58-årig mand forsøgte at dække over drabet på sin samlever ved at brænde liget.

Det mener politiet, der nu har sigtet manden for drabet, der ifølge sigtelsen fandt sted søndag på en landejendom på Møn.

Sigtelsen mod den 58-årige mand blev læst højt ved et grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Ifølge politiet blev kvinden formentlig dræbt ved kvælning, hvorefter hendes lig blev overhældt med brændbar væske og brændt af på ejendommens gårdsplads.

Den 58-årige mand blev pågrebet søndag sent eftermiddag under en dramatisk anholdelse, hvor politiet måtte affyre skud. Han blev under episoden ramt, og han var derfor ikke selv til stede under dagens grundlovsforhør.

Foto: Per Rasmussen

Ifølge politiet er mandens tilstand stabil, men grundet medicinering er han endnu ikke ved bevidsthed og svært dårlig. Derfor er det uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen om drab.

Den 58-årige mand blev af dommeren varetægtsfængslet in absentia, indtil han igen er ved bevidsthed. Herefter skal han inden for 24 timer genfremstilles for en dommer.

Politiet blev søndag klokken 17.52 kaldt ud til landejendommen på Møn. Ved ankomsten fandt betjente på ejendommens gårdsplads liget af en person, der angiveligt var blevet dræbt.

Siden har både brand- og kriminalteknikere gennemsøgt ejendommen, der er spærret af med politiets minestrimmel.

Samtidig bliver politiets skudafgivelse mod den 58-årige drabsmistænkte nu undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som det er kutyme, når betjente affyrer deres tjenestepistol.

