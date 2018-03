Sigtelse efter 14-årigs død: Dreng lå hjælpeløs på badeværelse

KØBENHAVNS BYRET: Den 40-årige kvinde, som i går blev anholdt og sigtet i sagen om en kun 14-årig drengs pludselige død i weekenden, er netop blevet ført ind til grundlovsforhør i Københavns Dommervagt.

I ført en sort hættetrøje og grønne bukser har hun sat sig foran dommeren, mens pårørende på tilhørerpladserne er tydeligt påvirket af sagen, og en kvinde blandt dem græder.

Den 40-årige kvinde er sigtet for uagtsomt manddrab og for at hensætte nogen i hjælpeløs tilstand.

Drengen var sammen med andre unge samlet i en lejlighed på Østerbro i weekenden. Lejligheden tilhører kvinden, som politiet har sagt tilhører et misbrugsmiljø. De unge indtog i følge politiets melding mandag medikamenter, der lå fremme.

Sigtelsen går på, at kvinden havde viden om, at den 14-årige dreng lå hjælpeløs på badeværelset uden, at hun skaffede hjælp, og hvor han senere afgik ved døden. Hun er også sigtet for at have hensat sin egen datter for fare i længere tid, da pigen lå med vejrtrækningsproblemer på en seng uden, at moderen i følge sigtelsen tilkaldte hjælp.

Kvinden nægter sig skyldig, og detaljerne er ikke kendt, da retten valgte at lukke dørene.

Anklageren fremhævede forinden, at nogen kan blive påvirket af en forklaring af sigtede, fordi der var flere personer tilstede i lejligheden. Derfor begærede hun lukkede døre.

Nogle af de fem personer, som var i lejligheden lørdag aften, var mindreårige, og alle i lejligheden har en relation til den sigtede.

Forsvarsadvokaten bekræftede, at der havde været mange afhøringer af dem i lejligheden, og at de afhøringer 'gik i øst og vest'.

Dommeren valgte at lukke dørene for offentligheden for at beskytte de mindreårige i sagen.

Alarm til 112

Tragedien var åbenlys i lejligheden på Østerbro, da der om natten mellem lørdag og søndag blev slået alarm til 112.

Det er uklart hvem, der ringede 112, men da ambulancen nåede frem, var den 14-årige død, og hans jævnaldrende veninde lå i livsfare. Den pige blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter i kritisk tilstand. I går var meldingen, at hun lå i koma.

Pigen er datter af kvinden, som nu er sigtet i sagen. Der blev ikke inden dørlukningen i grundlovsforhøret nævnt noget om teenagepigens nuværende tilstand.

Retten har nedlagt navneforbud i sagen.

Grundlovsforhøret skal nu afgøre om, den anholdte kvinde skal varetægtsfængsles.

