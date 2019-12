Sigtelse: Forsøgte at købe våben til aktion

Fem af de otte personer, der bliver fremstillet i Københavns Byret i terrorsagen er sigtet efter terror-paragraffen ved, at de i ifølge sigtelsen har forsøgt at finansiere samt indkøbe våben, lyddæmpere og ammunition til brug for en aktion i perioden op til 11. december på et ikke nærmere bestemt sted i Danmark eller udlandet.

Sådan lyder det fra retssal 27, hvor de fire mænd og en kvinde netop er blevet stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Tre andre personer i sagskomplekset, to mænd og en kvinde, bliver samtidig fremstillet for en dommer i et andet retslokale.

Sigtelsen mod de tre går på forsøg på terrorisme ved i månederne op til 18. april 2019 og i perioden fra cirka 4. oktober 2019 til 11. december 2019 med det formål at skræmme befolkningen og destabilisere et samfund og begå handlinger, der kan tilføje Danmark eller andre lande alvorlig skade ved at ville fremstille TATP og andre sprængstoffer.

Den anholdte kvinde i den del af sagen er 38 år og var i ført nijab og sorte handsker. Mændene er begge 21 år og havde skæg. To af de tre sigtede nægter sig skyldige, mens den tredjes stillingtagen kom ikke frem.

Efter at de to sigtelser er blevet læst op, har dommerne valgt at lukke dørene for offentligheden af hensyn til den videre efterforskning.

En niende person er blevet anholdt og skal for en dommer i retten i Odense i eftermiddag.

Grundlovsforhørene finder sted efter, at politiet i går slog til mod 20 adresser i syv forskellige politikredse. 20 personer blev anholdt. En række af dem blev i aftes og i nat kørt til København under store sikkerhedsforanstaltninger. Således blev parkerede biler i en gade ved politigården fjernet med fejeblade, erfarer Ekstra Bladet.

En del er løsladt igen efter de mange anholdelser.