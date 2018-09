Sigtelse: Hollænder ville smugle 160 kilo hash til Danmark

En hollandsk mand er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i foreløbig to uger i en sag om 160 kilo hash.

I grundlovsforhøret ville manden ikke udtale sig, og han kærede ikke kendelsen om varetægtsfængsling, oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Ifølge en pressemeddelelse fra Særlig Efterforskning Vest (SEV) er han sigtet for at have smuglet hashen til Danmark. Han sigtes også for hæleri af 2,1 million kroner, som menes at stamme fra narkokriminalitet.

Det vides ikke, hvordan den 39-årige hollænder forholder sig til sigtelsen.

Politiinspektør Brian Voss Olsen oplyser, at manden allerede har været frihedsberøvet i nogle måneder i Holland.

- Den 14. juni var vi i Amsterdam som observatører ved en hollandsk politiaktion, hvor de ransagede mandens hjem.

- Inden da havde vi fået ham varetægtsfængslet in absentia, og man er nu nået så langt, at han er blevet udleveret til Danmark, fortæller han.

Anholdelsen af manden er en del af et sagskompleks, hvor en 48-årig dansker i øjeblikket sidder varetægtsfængslet.

I samme sag blev en 50-årig hollænder i juli idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for at have været med til at smugle 60 kilo hash fra Holland til Danmark.

Begge mænd blev anholdt i maj ved en aktion i Hedehusene og Rødovre, og det er altså under efterforskningen af den sag, at den 39-årige hollænder også blev anholdt.

Brian Voss Olsen ønsker ikke at gå i detaljer med efterforskningen.

- Men vi kan hverken afvise, at vi skal foretage flere udleveringer eller nye anholdelser.

SEV er en af politiets to særlige enheder, der bekæmper organiseret kriminalitet.

Ifølge Brian Voss Olsen er de involverede mænd ikke registrerede bandemedlemmer i Danmark.

- Men vores mistanke er, at indsmuglingerne kan være med til at understøtte rockernes og bandernes narkokriminalitet, siger han.