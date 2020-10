Sigtelse i drabssag: Satte ild til Mercedes

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): En 19-årig mand blev onsdag morgen fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for sammen med pt. ukendte medgerningsmænd at have sat ild til en Mercedes Benz med påsatte stjålne nummerplader i Hvidegårdsparken i Lyngby 21. august 22.54.

Den alvorlige sammenhæng med drabet på 27-årig Darko Petrovic på Gyngemose Parkvej i Søborg samme aften fremgår ikke af sigtelsen, men før grundlovsforhøret udsendte Københavns Vestegns Politi en pressemeddelelse om, at den unge mand mistænkes for at have brændt det formodede gerningskøretøj af efter skuddrabet i Søborg, hvor Darko Petrovic blev skudt i sin Audi.

Den 19-årige har tætklippet hår i siderne og nakken og mørkt, lidt længere hår på toppen samt et mørkt fuldskæg. Han var iført en sort Nike sportstrøje med grå ærmer og hvide Nike-logo på ærmerne og drak roligt af et glas vand, mens han talte med sin forsvarer Gitte Juul Jensen, inden sagen gik i gang.

Vil ikke udtale sig

Han bekræftede, at han blev anholdt tirsdag klokken 10.20, og hans forsvarer oplyste, at hendes klient ’på nuværende tidspunkt nægter sig skyldig’ og ikke ønskede at udtale sig i dag, fordi hun først skulle have flere drøftelser med sin klient.

Hun havde desuden en begæring om navneforbud på grund af det tidlige stadie af efterforskningen og ’særligt også af sikkerhedsmæssige hensyn’.

Da Ekstra Bladet bad om en uddybning af argumentet om det sikkerhedsmæssige hensyn, gentog forsvareren, at man er på meget tidligt i sagen, og at man ikke ved, hvad hendes klients relation er til sagen.

Allerede før retsmødet gik i gang, sagde forsvareren til anklageren, at hun havde forsøgt at få fjernet sin klients navn fra skærmen, men uden held.

Begæring om navneforbud blev taget til følge på grund af sigtelsens karakter, det tidligere stadie og at offentlig gengivelse af hans identitet vil udsætte ham for unødig krænkelse på nuværende tidspunkt.

Stjålne nummerplader

Også anklagerens begæring om dørlukning blev taget til følge. Her uddybede han sin begæring med, at der, som det fremgår af sigtelsen, er pt. ukendte medgerningsmænd på fri fod, som de leder efter.

Ved grundlovsforhørets afslutning blev den 19-årige fængslet til 28. oktober. Den sigtede kærede ikke fængslingen.

I familie med skuespiller

Darko Petrovic befandt sig bag rattet i en sort bil af mærket Audi, da han blev ramt af skud. Han var gift med datteren til den kendte 'Pusher'-skuespiller Slavko Labovic.

Drabsofferets svigerfar, Slavko Petrovic (den høje skaldede mand i midten), deltager her i den afdøde 27-årige mands begravelse. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

To mænd i sort tøj blev efter drabet set køre væk i en hvid Mercedes SUV. Bilen blev kort efter fundet udbrændt på Hvidegårdsvej i Lyngby.

Den hvide bil blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger stjålet i foråret fra en midtjysk autoforhandler og var på finde-tidspunktet forsynet med ligeledes stjålne nummerplader fra en svensk indregistreret Peugeot 308. Bilen tilhører en 38-årig kvinde, som er bosat i Malmø.

