Sigtelse i sag om direktørdrab: Sådan blev offer overvåget

Der lå en masse planlægning bag drabet på 39-årige Martin Christensen, som 7. maj blev opsøgt og skudt på klos hold, mens han gik med sin højgravide kone i Helgolandsgade i København.

Det fremgår af sigtelsen mod fire mænd, der 19. november blev fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns Byret med krav om varetægtsfængsling.

Grundlovsforhøret foregik bag såkaldt dobbeltlukkede døre. Det betød, at offentligheden ikke måtte kende til sigtelsen mod de fire. Men nu har retten besluttet at offentliggøre sigtelserne efter anmodning fra Københavns Politi.

Det fremgår af udskrift fra retsbogen, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, at Københavns Politi sigter de fire for manddrab. Subsidiært er de fire sigtet for medvirken til manddrab.

De nægter sig alle skyldige i drab eller medvirken til drab.

Planlagt drab

Af sigtelsen fremgår det videre, at det er politiets opfattelse, at der er tale om et planlagt drab, hvor de fire sammen med flere andre gerningsmænd har gjort et større forarbejde, inden den 39-årige direktør klokken 13.20 blev skudt 9-10 gange ud for Helgolandsgade 2.

Det var her ud for Helgolandsgade 2, at gerningsmanden pludselig dukkede op og affyrede 9-10 skud. Foto: Kenneth Meyer

Offeret blev ramt flere gange i hovedet og blev efter ankomsten til Rigshospitalets Traumecenter erklæret død.

Vidner har fortalt, at det hele så meget planlagt ud. Martin Christensen havde netop været med sin kone til fødselsforberedelse, og kort efter at de kom ud dukkede en mand maskeret med halsedisse op. Han gik hen til Martin Christensen og skød ham i hovedet med flere skud for øjnene af hans kone, som ikke kom noget til.

Brugte særligt sporings-udstyr

Siden satte gerningsmanden sig ind i en sort Audi A4, der blev ført af en anden person. Bilen blev senere fundet i brand i Sengeløse ved Høje Taastrup.

Gerningsmændene anvendte en GPS-enhed med isat simkort til at spore deres offer. Foto: Kenneth Meyer

Når det i det hele taget kunne lade sig gøre for gerningsmanden at finde den 39-årige på det tilfældige sted i København, skyldes det ifølge sigtelsen, at de fire sammen med andre medgerningsmænd havde gjort drabsmanden i stand til at finde ham med særligt udstyr.

Det er politiets opfattelse, at de fire efter forudgående aftale og fælles forståelse anvendte en GPS-enhed, hvori der var sat et simkort. Og med den enhed kunne de altså spore drabsofferet, fremgår det af sigtelsen.

Torsdag valgte Københavns Politi at efterlyse 27-årige Tahir Ali Shan, som ifølge Ekstra Bladets oplysninger er en ledende figur i den ulovlige bande Loyal To Familia. Politiet har gennem nogen tid uden held forsøgt at finde manden for at få ham varetægtsfængslet. Det er politiets opfattelse, at han har spillet en rolle i drabssagen.

Politiet har offentliggjort dette billede af Tahir Ali Shan, der efterlyset for drabet på 39-årige Martin Christensen. Politifoto

Efter grundlovsforhøret af de fire valgte dommeren at fængsle to af mændene på 24 og 28, mens to øvrige mænd på 31 og 32 blev løsladt.

Direktør likvideret på åben gade: Nu har politiet fået et gennembrud

Den 28-årige blev under grundlovsforhøret også sigtet for ulovlig våbenbesiddelse, da politiet under anholdelsen af manden på en adresse på den københavnske vestegn fandt ham i besiddelse af en pistol kaliber 45 isat magasin med minimum 10 skarpe patroner.

Stort set offentligt kendt

Politikommissær Hans Erik Raben fra efterforskningsafdelingen ønsker på grund af dørlukningen ikke at kommentere oplysningerne i sigtelsen.

Hvorfor anmodede i retten om, at sigtelserne mod de fire fremstillede skulle offentliggøres?

- Det har vi gjort af efterforskningsmæssige grunde. Og også fordi nogen blev løsladt efter grundlovsforhøret. Sigtelserne er derfor stort set offentligt kendt, så folk ved, hvad sagen handler om, siger Hans Erik Raben til Ekstra Bladet.

Han fortæller videre, at politiet siden efterlysningen af Tahir Ali Shan i går har fået otte henvendelser om hans mulige opholdssted.

- Vi håber naturligvis at få flere henvendelser, som kan bruges til noget.

