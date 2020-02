Sigtelse: Kvinde angrebet med 20 knivstik

En 60-årig mand blev tirsdag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus sigtet for grov vold ved at have stukket sin samlever med kniv. Her blev han varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i fire uger.

På grund af sin mentale tilstand mødte den 60-årige ikke op i retten, og han blev derfor varetægtsfængslet in absentia.

- Vi ved ikke så meget om, hvorfor det her er sket, for vi ikke har kunnet spørge ham, siger anklager Rasmus Thisted og oplyser, at der var lukkede døre til retsmødet.

- Manden er psykisk ustabil, så det kunne godt være nogle forhold i den retning, der har været grunden. Men vi kender ikke nærmere, siger han.

Ifølge politiets sigtelse blev kvinden under overfaldet stukket med kniv i ryggen, nakken, skuldrene, hovedet og hænderne ikke under 20 gange.

Flere knivstik

Episoden fandt sted i parrets lejlighed i Aarhus Vest natten til tirsdag.

- Vi får en anmeldelse omkring klokken tre i nat. Det er en beboer i opgangen, hvor parret bor, der ringer til politiet, fordi den forurettede søger tilflugt hos hende, sagde kommunikationsmedarbejder ved Østjyllands Politi Jakob Christiansen til Ekstra Bladet tidligere i dag.

- Vi ankommer kort efter til stedet og får anholdt manden, som fortsat er i sin lejlighed, fortsatte Jakob Christiansen.

Den 61-årige kvinde modtog efterfølgende behandling for sine skader og er uden for livsfare, oplyste politiet.

Rettens kendelse blev ikke kæret.

