Sigtelse: Kvinde gruppevoldtaget på hotelværelse

To mænd på 19 og 23 er anholdt og sigtet for at have voldtaget kvinde på hotelværelse

To mænd på 19 og 23 er mandag blevet anholdt og sigtet for voldtægt af en kvinde på et værelse på hotel Cabinn Copenhagen i Arni Magnussons Gade København.

Voldtægten skete ifølge sigtelsen 20. oktober om morgenen.

De to mænd, der har indvandrerbaggrund, er tirsdag blevet fremstillet i Københavns Dommervagt med krav om varetægtsfængling. De nægtede sig under grundlovsforhøret begge skyldige.

Af sigtelsen fremgår det, at kvinden fik revet sin bh, bodystocking og nylonstrømper itu, hvorefter de to mænd forbrød sig mod hende både oralt og vaginalt. Det skete blandt andet ved, at de skiftedes til at holde kvinden fast.

Undervejs forsøgte den ene af gerningsmændene af filme de seksuelle aktiviteter, fremgår det af sigtelsen.

De to er også sigtet for blufærdighedskrænkelse. Forud for voldtægten skulle de to have set porno, mens de onanerede foran kvinden.

Det er politiets opfattelse, at de to handlede i forening og efter fælles forståelse. Og de har gennemført voldtægten 'med vold eller trussel om anvendelse af vold'.

Københavns Dommervagt har tirsdag ud på eftermiddagen fortsat endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt de to mænd skal varetægtsfængsles.