Sigtelse: Kvinde havde 40 brandmærker efter voldtægt

En 22-årig mand er mandag blevet varetægtsfængslet i ti dage i forbindelse med en sag om voldtægt i København søndag.

Manden er sigtet for at have voldtaget en jævnaldrende kvinde, taget hende om halsen samt for at have brændt hende med cigaretter cirka 40 gange på brysterne, armene og ryggen.

Derudover er han mistænkt for at have truet kvinden med at dræbe hende og hendes familie, hvis hun anmeldte forholdet og forklarede sig til politiet eller retten.

Manden nægter sig skyldig.

Til grundlovsforhøret mandag har han forklaret, at de to har haft et forhold gennem det seneste år. Han medgiver, at de dyrkede sex søndag i en lejlighed, men han hævder, at der var samtykke fra begge sider.

Ifølge ham selv forlod han lejligheden klokken 22.25 søndag.

Ofret kontaktede politiet, og hun gennemgik herefter en retsmedicinsk undersøgelse, hvor man kunne konstatere, at hun havde blodudtrædninger i øjnene. Der var ingen mærker på halsen, så det kunne ikke siges, om kvinden havde været i livsfare.

Både den sigtede og ofret er beskyttet af navneforbud, og pressen er derfor afskåret fra at kunne fortælle mere detaljeret om, hvor det skete.