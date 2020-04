Sigtelse: Kvinde voldtaget på bed & breakfast

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

En 21-årig mand er blevet anholdt og sigtet for voldtægt på et bed & breakfast i Odense.

Det oplyser anklager Claus Lauridsen fra Fyns Politi til Ekstra Bladet.

Voldtægten er ifølge politiet sket natten til onsdag 29. april på et bed & breakfast på Palnatokesvej.

Den forurettede kvinde er blevet slået på kinderne, og gerningsmanden har også taget kvælertag på hende. Desuden har han trukket trusserne af kvinden, inden han har gennemført en fuldbyrdet voldtægt af hende, fremgår det af den sigtelse, som politiet retter mod den 21-årige.

Under hele forløbet er kvinden ifølge sigtelsen blev holdt fast.

Kvinden har over for politiet forklaret, at manden inden voldtægten lagde sig i sengen hos hende. Han nægter sig skyldig.

Den 21-årige er torsdag eftermiddag blevet fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense, hvor anklagemyndigheden forlanger manden varetægtsfængslet, mens efterforskningen står på.