Sigtelse: Lærer filmede nøgne elever

En 36-årig tidligere lærer på Karensmindeskolen i Støvring er sigtet for at have lavet skjulte videooptagelser i skolens omklædningsrum.

Den 36-årige mand er siget for i alt 27 forhold af blufærdighedskrænkelse og 28 ulovlige optagelser af elever.

Efterforskningen har vist, at den 36-årige har foretaget ulovlige optagelser i et omklædningsrum på skolen. Ifølge Nordjyllands Politi er optagelserne lavet tilbage i skoleåret 2013/2014 og frem til anholdelsen 22. februar 2019.

- Det har vi kunnet dokumentere via fund af it-effekter på den 36-åriges bopæl, siger den ansvarlige for efterforskningen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, i en pressemeddelelse udsendt af Nordjyllands Politi.

Han understreger, at der i forbindelse med den omfattende efterforskning ikke er fundet nogen tegn på, at optagelserne skulle være delt.

82 identificeret

Ifølge Nordjyllands Politi er 82 af de forurettede skoleelever blevet identificeret. Der er udelukkende tale om piger.

Politiet vil frem til 21. juni ringe de personer op - eller deres forældre, såfremt de skulle være umyndige - der figurer på videoerne.

Direktør i Rebild Kommune Vibeke Lei Stoustrup oplyser, at kommunen i samarbejde med Karensmindeskolen og Nordjyllands Politi har iværksat en række tiltag i form af støtteberedskab til nuværende og tidligere elever samt deres forældre, ligesom man har forberedt et møde på skolen for forældre og piger på 7.-9. årgang.



- Vores fokus er på at tage hånd om og hjælpe de berørte elever og deres forældre bedst muligt gennem situationen, siger direktør Vibeke Lei Stoustrup.

Sigtet for børneporno

Den 36-årige mand er desuden også sigtet for to tilfælde af børnepornografi.



Det ene forhold af børnepornografi angår download fra internettet, mens det andet forhold af børnepornografi er et led i de 27 forhold af blufærdighedskrænkelse, da alle de forurettede er eller var under 18 år.



- Når forurettede skoleelever eller tidligere elever er under 18 år, så betyder det, at vi bringer straffelovsbestemmelsen om børnepornografi i anvendelse, forklarer vicepolitiinspektør Frank Olsen.



Sagen skal nu til anklagemyndigheden for en juridisk vurdering med henblik på en endelig tiltalerejsning.

